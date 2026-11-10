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Thủ tướng Đức dọa chặn thông qua ngân sách 7 năm tiếp theo của EU

| | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Đức dọa chặn thông qua ngân sách 7 năm tiếp theo của EU, nếu các quốc gia thành viên không cam kết tài chính công bằng để hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

EU đã cam kết sẽ bù đắp khoảng 45 tỷ euro (52 tỷ USD) trong tổng số thiếu hụt ngân sách dự kiến 70 tỷ euro của Ukraine vào năm 2027, khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5 vào tháng Hai.

Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã lên tiếng phản đối việc đóng góp thêm viện trợ tài chính cho Ukraine. Bulgaria dự kiến cũng sẽ có động thái tương tự.

Ngày 9/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, đưa ra tối hậu thư đe dọa sẽ chặn việc thông qua ngân sách dài hạn 7 năm của EU giai đoạn 2028-2034.

“Viện trợ song phương cho Ukraine được phân bổ không đồng đều và chủ yếu do một vài quốc gia thành viên gánh vác.

Việc hỗ trợ Ukraine là vấn đề an ninh chung không thể tách rời của châu Âu. Một cam kết tập thể là tất cả chúng ta, không ngoại lệ, sẽ đóng góp một cách công bằng khoản thiếu hụt tài chính của Ukraine.

Đây là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề này, cũng như để thảo luận những vấn đề khác, đặc biệt là liên quan đến tài chính", Thủ tướng Đức viết trong thư.

Ông Merz cũng kêu gọi “một viễn cảnh tài chính vững chắc và đa năm cho Ukraine từ năm 2028 trở đi, bao gồm cả các khoản lãi phát sinh”.

Trước đó, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã được miễn trừ các nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả việc thanh toán lãi suất, đối với khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, được nhất trí vào tháng 12/2025.

Tháng trước, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo, việc gắn tài trợ cho Ukraine với các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn tiếp theo của EU sẽ rất nguy hiểm.

Ông cũng lập luận, việc tài trợ cho cuộc chiến sẽ kéo dài xung đột thay vì mang lại hòa bình.

Thủ tướng Séc Andrej Babis cũng lập luận tương tự, các khoản tiền dành cho Ukraine “không nên nằm trong khuôn khổ tài chính đa năm, khi các quốc gia thành viên không có đủ tiền”.

Thủ tướng Đức cũng đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng trong nước giữa sự bất mãn lan rộng đối với chính phủ của ông.

Theo một cuộc thăm dò của ARD-DeutschlandTrend được công bố vào ngày 5/11, chỉ có 12% người Đức hài lòng với hiệu quả hoạt động của ông Merz, trong khi 85% không hài lòng.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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