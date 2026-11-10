Khinh khí cầu Nga đánh chặn thành công UAV nặng 100kg

Khinh khí cầu có dây buộc do Nga sản xuất.

Polina Albek - người sáng lập văn phòng thiết kế hàng không First Airship, đã mô tả vụ đánh chặn này trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, hôm 8/11.

“Đúng vậy, đã có những ví dụ thành công về việc sử dụng khinh khí cầu để phòng thủ chống lại UAV. Đó là một UAV cánh cố định, nặng khoảng 100kg và có sải cánh khoảng 4m”, bà Albek nói.

Bà không tiết lộ địa điểm hoặc thời gian vụ đánh chặn diễn ra, số lượng dây cáp đã được sử dụng, hoặc danh tính của UAV bị chặn.

Công ty cho biết, hệ thống "bẫy" UAV bằng khinh khí cầu này đã được thử nghiệm tại một bãi thử và nhận được một số đơn đặt hàng ban đầu.

Việc khinh khí cầu của First Airship đánh chặn thành công UAV nặng 100kg đã chứng minh khả năng của hệ thống trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khỏi các đòn tập kích UAV từ xa.

Sự kiện này đánh dấu sự quay trở lại đầy hiệu quả của phương thức phòng không bằng khí cầu (vốn phổ biến từ thời Thế chiến) trong chiến tranh công nghệ hiện đại.

Khi xung đột Nga-Ukraine leo thang, công ty First Airship đã điều chỉnh công nghệ để phát triển hệ thống ngăn chặn UAV mang tên Barrier PAK.

Hệ thống này sử dụng các khí cầu cố định định vị trên không để treo các lưới bảo vệ hoặc dây cáp gia cường, nhằm tạo ra một "tấm lưới phòng thủ" chặn đứng các đòn tấn công bằng UAV vào các cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc quân sự.

Hệ thống "bẫy" UAV bằng khí cầu do bà Albek giới thiệu là giải pháp sử dụng các khí cầu nhỏ neo cố định để treo lưới hoặc cáp bảo vệ ở độ cao từ 300 đến 1.000m, hoạt động tương tự như khí cầu rào chắn thời Thế chiến, nhằm đánh chặn vật lý các UAV.

“Khả năng chịu tải tối đa của khinh khí cầu là 30kg. Chúng tôi tự sản xuất khinh khí cầu cho Barrier, trong khi lưới được sản xuất bởi các doanh nghiệp chuyên ngành”, bà nói.