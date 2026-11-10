Văn phòng BYD bất ngờ bị cảnh sát ập vào khám xét

Văn phòng của hãng xe Trung Quốc BYD tại Hà Lan đã bị khám xét trước thềm phiên tòa liên quan đến cáo buộc mẫu SUV Ti7 của hãng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với dòng xe Land Rover Defender của Jaguar Land Rover (JLR).

Theo tờ The Sunday Times, các chấp hành viên được tòa án ủy quyền, đại diện cho JLR, đã thu thập và tịch thu các hồ sơ kỹ thuật số tại văn phòng của BYD ở Schiedam và Hoofddorp vào tháng 8. Động thái này nhằm bảo toàn các tài liệu mà JLR lo ngại có thể bị tiêu hủy trước khi vụ việc được đưa ra xét xử.

Vụ việc sẽ được xem xét tại phiên tòa ở The Hague trong tuần này. Tòa án sẽ quyết định liệu BYD có phải chịu trách nhiệm trước những cáo buộc cho rằng mẫu SUV Ti7 của hãng đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Land Rover Defender hay không.

Kể từ khi được bán tại Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái, mẫu SUV hybrid cắm sạc 7 chỗ Ti7 của BYD đã nhiều lần được giới chuyên gia ô tô đặt lên bàn cân với Defender. Tạp chí Top Gear của BBC thậm chí gọi đây là “bản sao Defender của Trung Quốc”.

BYD dự kiến đưa Ti7 vào thị trường Anh từ tháng 1 với giá khởi điểm 47.995 bảng Anh, thấp hơn hơn 20.000 bảng so với Land Rover Defender. Trên website chính thức, hãng mô tả mẫu xe có thiết kế vuông vức, mạnh mẽ và hầm hố – phong cách được nhiều người mua SUV ưa chuộng, đồng thời vẫn mang diện mạo hiện đại.

Trong khi đó, phiên bản Defender 110 bảy chỗ của JLR có giá khởi điểm 68.465 bảng Anh và là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Anh. JLR đã bán được 29.500 chiếc Defender cho khách hàng bán lẻ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng so với mức 25.370 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Theo The Sunday Times, cuộc khám xét tại Hà Lan được thực hiện theo lệnh của tòa án, xuất phát từ nghi ngờ của JLR rằng BYD đã sao chép ngược một số công nghệ có thể được sử dụng trên mẫu Ti7. JLR muốn bảo toàn các dữ liệu kỹ thuật số liên quan trước nguy cơ chúng bị xóa hoặc tiêu hủy.

Cả JLR và BYD đều từ chối bình luận về vụ việc, với lý do các thủ tục pháp lý vẫn đang diễn ra.

Đây không phải lần đầu JLR theo đuổi các biện pháp pháp lý đối với một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vì cáo buộc sao chép thiết kế. Năm 2019, hãng đã giành chiến thắng trong vụ kiện kéo dài 3 năm, qua đó ngăn Jiangling Motor Corporation bán một mẫu xe bị cho là sao chép thiết kế của Land Rover.

Tuy nhiên, JLR cũng từng lựa chọn hướng hợp tác để ứng phó với sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc. Năm 2012, công ty ký thỏa thuận liên doanh với Chery. Quan hệ hợp tác sau đó còn mở rộng sang việc cấp phép cho Chery sử dụng thương hiệu Freelander – dòng xe đã ngừng sản xuất của JLR.

Dù không thuộc liên doanh giữa hai bên, mẫu xe Jaecoo của Chery cũng thường được gọi bằng biệt danh “Temu Range Rover” do có những điểm tương đồng về thiết kế với các dòng xe của JLR sau nhiều năm hợp tác giữa hai công ty. Mẫu xe này có giá thấp hơn Range Rover của JLR khoảng 10.000 bảng Anh.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), Jaecoo là mẫu xe bán chạy nhất tại Anh trong tháng 10, với 10.813 chiếc được đăng ký. Thị phần của thương hiệu này tăng từ 2,07% lên 4,30%.

Ở chiều ngược lại, doanh số Range Rover do JLR sản xuất đạt 43.300 chiếc trong quý III năm nay, giảm so với 47.196 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Theo The Guardian