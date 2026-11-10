"Rò rỉ" thông tin quan trọng từ phái đoàn Nga

Nga cho rằng trọng tâm chính của vòng đàm phán hòa bình mới về Ukraine, bắt đầu tại Abu Dhabi vào cuối ngày thứ Ba (10/11), sẽ là nỗ lực xây dựng những yếu tố then chốt của một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu trong thời kỳ hậu chiến. Một nguồn tin trong phái đoàn Nga nói với Reuters.

Các quan chức Nga và Ukraine dự kiến gặp nhau vào cuối ngày để tham gia vòng đàm phán kéo dài hai ngày do Mỹ làm trung gian.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện là điều có thể đạt được trong cuộc chiến đã kéo dài 4 năm rưỡi, đồng thời thỏa thuận này có thể bao gồm cả vấn đề an ninh của châu Âu.

Nguồn tin trong phái đoàn Nga cho biết cuộc gặp sẽ tập trung vào việc xây dựng các cơ chế nhằm ngăn chặn những mối đe dọa và tăng cường ổn định khu vực.

"Trong khi vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine có tầm quan trọng sống còn và là một nội dung của cuộc thảo luận rộng lớn này, thì nó vẫn chỉ là vấn đề thứ yếu so với mục tiêu chính – xây dựng một cấu trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn bộ lục địa", nguồn tin cho biết.

Đại diện của Pháp, Anh, Đức, Liên minh châu Âu (EU), NATO và Italy cũng dự kiến có mặt tại Abu Dhabi. Những đại diện này được cho là sẽ tiến hành các cuộc trao đổi với quan chức Mỹ và Ukraine.

Nga chưa tuyên bố sẽ tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với các nước châu Âu trong tuần này.

Phái đoàn Nga gồm 11 thành viên, do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Thành phần phái đoàn còn có hai Thứ trưởng Ngoại giao cùng một số quan chức cấp cao thuộc quân đội và các cơ quan tình báo.