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Giá vàng thế giới lao dốc hơn 104 USD/ounce sau dữ liệu lạm phát Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Giá vàng thế giới lao dốc hơn 104 USD/ounce sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch tối 10/11, mất hơn 104 USD/ounce, xuống còn khoảng 4.036 USD/ounce sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn dự báo.

Dữ liệu này làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo số liệu vừa được công bố, CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. Nếu loại trừ hai nhóm hàng hóa có giá biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%.

Diễn biến lạm phát nóng hơn kỳ vọng khiến giới đầu tư điều chỉnh dự báo về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed. Khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sớm nới lỏng chính sách lãi suất trở nên kém chắc chắn, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Trước thời điểm công bố dữ liệu CPI, một quan chức cấp cao của Fed cũng đưa ra quan điểm cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để kiểm soát lạm phát. Vị này đồng thời phát tín hiệu ủng hộ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới.

Những phát biểu trên càng củng cố tâm lý thận trọng của thị trường đối với triển vọng lãi suất Mỹ. Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường chịu bất lợi do đây là tài sản không sinh lãi, trong khi đồng USD và các tài sản có lợi suất trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Dù vậy, theo nhận định của một số chuyên gia, dư địa tăng lãi suất của Fed không còn nhiều và khả năng cao chỉ còn tối đa một đợt tăng trong tháng 12/2026.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, triển vọng giá dầu cũng được xem là một biến số có thể tác động đến lạm phát và thị trường vàng trong thời gian tới. Những thay đổi về tình hình chính trị, địa chính trị và khả năng duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, từ đó tác động đến áp lực giá cả tại Mỹ.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, thị trường vàng nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và kỳ vọng lãi suất sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng giá kim loại quý trong thời gian tới.

Hồng Duy

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
vàng, FED

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