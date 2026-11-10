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Ukraine tấn công 4 sở chỉ huy UAV Nga: Căn cứ của đơn vị Rubikon thiện chiến cũng trúng đòn

| | Tài chính quốc tế

Ukraine tuyên bố đã tập kích 4 sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) của Nga trong vòng 24 giờ.

Ukraine tuyên bố đã tập kích 4 sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) của Nga trong vòng 24 giờ, trong đó có một cơ sở triển khai tạm thời và sở chỉ huy UAV của đơn vị thuộc trung tâm Rubikon tại thành phố Berdiansk, tỉnh Zaporizhzhia.

Theo thông báo ngày 8/11 của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, 4 mục tiêu bị tập kích nằm tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine và trên lãnh thổ Nga.

Mục tiêu được Ukraine đánh giá có giá trị nhất nằm tại Berdiansk. Tại đây, lực lượng nước này tuyên bố đã đánh trúng địa điểm triển khai tạm thời và sở chỉ huy UAV của một đơn vị thuộc trung tâm Rubikon.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả Rubikon là một trong những trung tâm tác chiến UAV có năng lực chiến đấu cao nhất của Nga. Cơ quan này cũng cáo buộc đơn vị trên sử dụng UAV tấn công dân thường tại các khu dân cư ở tiền tuyến.

Ba mục tiêu còn lại là các sở chỉ huy UAV của Nga gần thành phố Oleshky, tỉnh Kherson; khu vực Bilytske, tỉnh Donetsk; và gần Aleksandrovskoye, tỉnh Bryansk, trên lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, thiệt hại của phía Nga trong các cuộc tập kích vẫn đang được xác minh. Cơ quan này chưa công bố số thương vong, phương tiện bị phá hủy hay mức độ hư hại tại các mục tiêu.

Rubikon, còn được gọi là Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến, là đơn vị chuyên về tác chiến UAV của Nga. Theo Euromaidan Press, Ukraine từng tuyên bố tập kích một căn cứ hậu cần của Rubikon tại Manhush vào ngày 17/4 và một sở chỉ huy của đơn vị này gần Starobilsk hồi tháng 5.

Euromaidan Press dẫn thông tin từ Radio Svoboda cho biết năng lực trinh sát điện tử của Rubikon giúp đơn vị phát hiện UAV Ukraine và xác định vị trí người điều khiển.

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Theo An An

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Ukraine, UAV

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