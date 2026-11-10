Ukraine gây nhiễu GPS khắp cả nước, tên lửa Nga vẫn đánh trúng mục tiêu: Moscow có 'tuyệt chiêu' gì?

Hãng truyền thông UNITED24 Media (Ukraine) đưa tin, Serhii Beskrestnov - cố vấn của Tổng thống Ukraine kiêm chuyên gia về công nghệ vô tuyến (được biết đến với biệt danh "Flash") - cho biết vào ngày 9/11 rằng, lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống dẫn đường bằng quang học và radar để tăng độ chính xác cho các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander nhắm vào những cây cầu tại Ukraine.

Các sĩ quan cảnh sát Ukraine quan sát những hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhắm vào cầu Northern ở Kyiv vào ngày 4/10/2026. Nguồn: Getty Images

Ông Beskrestnov cho biết, Nga vẫn có thể tấn công những cây cầu với độ chính xác đáng kể, bất chấp những nỗ lực trên diện rộng nhằm gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh trên khắp Ukraine trong các đợt báo động không kích.

"Thật không may, đối phương đang tấn công những cây cầu với độ chính xác rất cao. Làm thế nào họ làm được điều đó? Trong điều kiện hệ thống định vị vệ tinh (GPS) bị vô hiệu hóa hoàn toàn trên khắp cả nước [Ukraine] mỗi khi có báo động không kích, việc một tên lửa Iskander đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ tính bằng mét là điều khó xảy ra. Hệ thống dẫn đường quán tính đơn thuần không thể đạt được độ chính xác như vậy", ông Beskrestnov nhận định.

Theo ông, Nga đang cải thiện độ chính xác của tên lửa Iskander bằng cách trang bị thêm các đầu dò dẫn đường quang học (như các mẫu 9E436 và 9B918) hoặc đầu dò dẫn đường bằng radar (như mẫu 9B918 với chi phí cao hơn).

Các hệ thống dẫn đường này cho phép tên lửa thực hiện những điều chỉnh quỹ đạo bay lần cuối khi tiếp cận mục tiêu, từ đó khắc phục các hạn chế của hệ thống dẫn đường quán tính trong môi trường bị tác động bởi chiến tranh điện tử.

Ông Beskrestnov giải thích rằng, các hệ thống dẫn đường bằng radar sẽ quét địa hình trong giai đoạn tên lửa lao xuống mục tiêu, cho phép hệ thống điều khiển tính toán và áp dụng các hiệu chỉnh ngay trước thời điểm va chạm.

"Khi đầu đạn lao xuống, radar sẽ quét địa hình trong vài giây, sau đó các thông số hiệu chỉnh sẽ được nạp vào hệ thống dẫn đường của tên lửa", vị cố vấn giải thích.

Đánh giá này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu có tầm quan trọng chiến lược, đặc biệt là những cây cầu kết nối những khu vực khác nhau tại thủ đô Kyiv của Ukraine.

Cầu Northern ở Kyiv, Ukraine, bị không kích vào ngày 4/10/2026. Ảnh: Telegram

Tờ Telegraph (Anh) ngày 8/10 đưa tin rằng Nga có thể tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào 7 cây cầu bắc qua sông Dnipro tại Kyiv, nhằm chia cắt thành phố này và làm gián đoạn mạng lưới giao thông trên khắp miền bắc Ukraine.

Tờ báo Anh cảnh báo rằng, khi mùa đông đến gần, Nga dường như đang chuyển hướng tập trung vào các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu của Ukraine, khiến các tuyến giao thông huyết mạch ngày càng trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Với vai trò là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng, nếu các cây cầu tại Kyiv bị hư hại, hậu quả sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi thủ đô của Ukraine. Việc vô hiệu hóa các điểm vượt sông Dnipro có thể chia cắt hai bờ thành phố, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng cho các tuyến đường vận tải và hoạt động hậu cần trên khắp miền bắc Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên quan đến quá trình sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga, nhằm làm suy yếu năng lực chế tạo các loại vũ khí thường được Moscow sử dụng trong những cuộc tấn công kiểu này.

Vào ngày 9/11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo rằng các lực lượng của nước này đã tấn công Nhà máy Morozov - một cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga nằm gần thành phố St. Petersburg, chuyên sản xuất các loại thuốc phóng thể rắn dùng cho tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra trong đêm đã gây hư hại cho ba xưởng sản xuất tại cơ sở này - nơi chuyên chế tạo chất nổ và các linh kiện cho hệ thống đẩy tên lửa. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá.