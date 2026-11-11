Tiết lộ nóng: Alice Huang từng cá cược - "Tôi chỉ cần gọi là Jensen Huang đến ngay lập tức" - Vài phút sau, ông đến thật!

Tờ The New York Times mới đây đã có bài viết toàn cảnh về Alice Huang - nhân vật trung tâm trong bê bối ngoại tình chấn động của CEO NVIDIA Jensen Huang.

Bài viết có thêm nhiều tình tiết mới về người phụ nữ này kể từ cột mốc làm quen cho đến khi trở thành đối tượng bị chính quyền Mỹ nghi ngờ.

Bóng hồng trong bê bối gián điệp chấn động Nvidia

Tháng 12/2023, tại một nhà hàng Ý sang trọng ở Singapore, Alice Huang — một nữ doanh nhân gốc Trung Quốc — đã có cuộc gặp riêng với Jensen Huang, CEO của Nvidia, cùng một nhóm đồng nghiệp thân cận.

Trong bức ảnh chụp cuộc gặp chưa từng được công bố trước đó, cô Huang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh người đứng đầu Nvidia. Ông Jensen Huang vẫn xuất hiện với phong cách quen thuộc trong chiếc áo khoác da màu đen, tay cầm ly rượu vang đỏ.

Với Alice Huang, cuộc gặp hôm đó là cơ hội lớn để ăn mừng. Nhờ nguồn vốn dồi dào từ giới đầu tư Thượng Hải, cô vừa hoàn tất thương vụ tái cấu trúc một doanh nghiệp mà chỉ một thời gian ngắn sau đã mua gom thành công lượng chip trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá hàng tỷ USD từ Nvidia.

Dù chính phủ Mỹ đã siết chặt lệnh cấm các công ty Trung Quốc tiếp cận các dòng chip cao cấp này, Alice Huang vẫn tìm được cách mua bằng việc lập ra Megaspeed — một công ty có trụ sở tại Singapore.

Cuộc gặp tại Singapore cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Nhiều tình tiết quanh mối quan hệ giữa ông Huang và cô Huang, bao gồm thời điểm họ quen biết nhau hiện vẫn nằm trong vòng bí mật.

Hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội của Alice Huang cho thấy cô và Jensen Huang đã liên tục gặp gỡ tại nhiều nơi trên thế giới trong 3 năm qua: từ Thượng Hải, trụ sở Nvidia tại Thung lũng Silicon, một khu nghỉ dưỡng golf ở nam San Jose (California) cho tới Đài Loan (Trung Quốc).

Sau cuộc gặp năm 2023 tại Singapore, Alice Huang được phía Mỹ cho là đã tận dụng tối đa kinh nghiệm và mạng lưới quen biết trong giới tài chính Thượng Hải để tiến sâu vào hệ sinh thái công nghệ.

Cô biến Megaspeed thành "trạm trung chuyển" thu hút các công nghệ hàng đầu của Nvidia, với sự đồng hành của một đối tác kinh doanh lâu năm — người thường được giới thiệu là chồng cô.

Sự trỗi dậy quá nhanh của Megaspeed lập tức rơi vào tầm ngắm của phía Mỹ. Đến năm 2024, Bộ Thương mại Mỹ đã cử quan chức sang thanh tra công ty của Alice Huang.

Trong các chuyến đi tới Đài Loan (bao gồm cả những lần xuất hiện công khai bên cạnh ông Huang), cô đều bị theo dõi sát sao. Trong năm 2025, cô thậm chí từng bị cấm rời khỏi Singapore để phục vụ công tác điều tra.

Phía Mỹ cho biết, núp bóng đằng sau Megaspeed là một mạng lưới các nhà đầu tư công nghệ giàu có tại Trung Quốc, có mối liên hệ mật thiết với các trung tâm dữ liệu nội địa, chính quyền địa phương và ngành công nghiệp quốc phòng.

Từ năm 2024 đến 2026, doanh nghiệp này đã thu mua lượng phần cứng AI tiên tiến của Nvidia trị giá hàng tỷ USD, khiến Alice Huang ngày càng tiến sâu hơn vào "quỹ đạo" của nhà sáng lập Nvidia.

Hiện Alice Huang chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nvidia và Megaspeed từ chối bình luận về vụ việc, trong khi phía Trung Quốc bác bỏ toàn bộ các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Gốc rễ trong giới tài chính Thượng Hải

Trong nhiều năm, cuộc đời của Alice Huang gắn liền với giới tài chính thượng lưu tại Thượng Hải. Những người từng tiếp xúc cho biết cô có khả năng giao thiệp cực kỳ linh hoạt với giới lãnh đạo công nghệ đến từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Alice Huang có mối quan hệ làm ăn khăng khít với Kang Wei — một nhà quản lý quỹ 51 tuổi. Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, ông Kang thường được giới thiệu là chồng của Alice Huang trước các nhà đầu tư Trung Quốc cũng như nhân viên Megaspeed.

Kang Wei nổi danh từ rất sớm, từng được truyền thông tài chính Trung Quốc ví như một "thần đồng" với khả năng phân tích chiến lược chứng khoán nhạy bén từ những năm 2000. Đến những năm 2010, ông chuyển hướng sang mảng đầu tư tư nhân, tập trung vào các công ty game online.

Một nguồn tin tiết lộ Kang Wei thường xuyên khoe khoang về mối quan hệ thân mật giữa Alice Huang và Jensen Huang để huy động vốn cho các dự án kinh doanh của mình.

Hiện ông Kang chưa đưa ra câu trả lời cho các yêu cầu bình luận.

Con đường sự nghiệp của Alice Huang cũng mang đậm dấu ấn tài chính giống Kang Wei. Theo sơ yếu lý lịch trực tuyến, cô từng có 4 năm làm phóng viên truyền hình trước khi chuyển sang làm việc tại bộ phận quản lý tài sản cá nhân của HSBC và Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Trung Quốc CITIC Securities.

Thỉnh thoảng, cô xuất hiện công khai cùng Kang Wei. Bức ảnh chụp tháng 8/2023 cho thấy cả hai đã cùng tới thăm một doanh nghiệp công nghệ ô tô có vốn nhà nước tại thành phố Nam Kinh.

Dấu vết doanh nghiệp sớm nhất ghi nhận tên tuổi của Alice Huang xuất hiện từ năm 2010, gắn liền với một công ty "CLB thể thao và giải trí" quy mô nhỏ nằm bên trong Bắc Hồ Số 9 — một câu lạc bộ golf riêng tư và đắt đỏ tại Bắc Kinh.

Nơi đây từng là điểm hẹn quen thuộc của những nhân vật nổi tiếng với các dịch vụ xông hơi cao cấp cùng tiệc buffet phục vụ gan ngỗng, cua lông và kem Häagen-Dazs.

Những năm sau đó, Alice Huang lấn sân sang mảng thiết bị y tế khi đầu tư vào một nhà sản xuất Trung Quốc. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy cô nắm giữ cổ phần này thông qua một công ty hải ngoại.

Đến năm 2020, cái tên Alice Huang và Kang Wei đã có chỗ đứng nhất định trong giới đầu tư Thượng Hải. Cả hai điều hành một mạng lưới công ty chằng chit nhằm thực hiện các thương vụ thâu tóm và đầu tư doanh nghiệp. Mùa xuân năm đó, mạng lưới này đã trúng thầu một dự án lớn: hỗ trợ xây dựng và vận hành trung tâm tính toán AI tại Thượng Hải cho gã khổng lồ internet Tencent.

Thắng lợi này đã tạo bàn đạp cho bước đi tiếp theo của Alice Huang: vươn tầm ảnh hưởng sang thị trường quốc tế để thu gom các dòng chip cốt lõi.

Đế chế Megaspeed hình thành

Cuối năm 2022, chính phủ Mỹ bắt đầu áp đặt hàng loạt rào cản hạn chế xuất khẩu chip AI cao cấp sang Trung Quốc do lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng các linh kiện này để gia tăng ưu thế kinh tế và quân sự.

Để có thể mua được chip hợp pháp, các doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Năm 2023, Alice Huang thông qua một công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh đã thâu tóm chi nhánh Singapore của 7Road — một công ty game online kết nối với mạng lưới Thượng Hải của cô. Doanh nghiệp này sau đó được đổi tên thành Megaspeed, đánh dấu bước đột phá lớn đầu tiên của cô vào ngành bán dẫn.

Hồ sơ doanh nghiệp tại Singapore cho thấy, cuối năm đó, Megaspeed tiếp tục được chuyển nhượng cho một công ty vỏ bọc khác cũng tại Singapore. Dù vậy, các nguồn tin nội bộ xác nhận Alice Huang vẫn là người trực tiếp nắm quyền điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của Megaspeed.

Đến tháng 6/2024, mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang đã trở nên rất khăng khít. Tại một sự kiện công nghệ ở Đài Bắc, cô không ngần ngại khoe về khả năng liên lạc trực tiếp với vị tỷ phú này.

Parker Schmitt, Giám đốc điều hành công ty phần mềm NetThunder, nhớ lại khoảnh khắc giữa đêm khi cô Huang đang trò chuyện cùng nhóm lãnh đạo công nghệ:

"Cô ấy lên tiếng thách đấu: 'Tôi cá là mình có thể gọi Jensen tới đây ngay bây giờ'. Và chỉ vài phút sau, Jensen xuất hiện thật." Ông Schmitt kể lại rằng Jensen Huang sau đó đã nhập hội và cùng uống với cả nhóm một ly whisky.

Một nguồn tin thân cận của Nvidia xác nhận hôm đó ông Huang đi cùng hai lãnh đạo khác của tập đoàn và vốn đã có kế hoạch tham dự buổi tiệc từ trước.

Ông Schmitt — người vẫn giữ liên lạc với Alice Huang — cho biết trang cá nhân của cô tràn ngập hình ảnh chụp chung với Jensen Huang, từ sân golf cho tới các nhà hàng sang trọng.

Theo nhận định của Schmitt, Alice Huang luôn muốn thể hiện mình là một giám đốc kinh doanh xuất sắc, và "những bức ảnh chụp cùng Jensen chính là niềm tự hào lớn nhất" trong giới công nghệ.