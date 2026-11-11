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CEO Nvidia lần đầu xuất hiện tại công ty sau khi thừa nhận ngoại tình, nội dung cuộc họp kín được tiết lộ

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Sau khi công khai thừa nhận ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến nhân viên, CEO Nvidia Jensen Huang vẫn xuất hiện tại văn phòng, điều hành các cuộc họp như thường lệ. Tuy nhiên, nhiều nhân viên cho biết họ đang sốc và thất vọng trước hành động của vị lãnh đạo lâu năm.

Theo CNBC, hôm 9/11, CEO Nvidia Jensen Huang có mặt tại trụ sở hãng sản xuất chip ở Santa Clara, bang California (Mỹ), và tiến hành cuộc họp buổi sáng thường lệ với các giám đốc cấp cao.

Theo những người am hiểu nội dung cuộc họp, ông Huang mở đầu buổi làm việc kín bằng việc đề cập đến chuyện ngoại tình và bày tỏ sự hối lỗi với các nhân viên. Những nguồn tin này đề nghị giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai.

Sau lời xin lỗi, CEO Nvidia không nhận bất kỳ câu hỏi nào mà nhanh chóng chuyển sang thảo luận các vấn đề công việc và những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự trong ngày.

Đến ngày 10/11, ông Huang tiếp tục có mặt tại văn phòng và điều hành các cuộc họp, trong bối cảnh Nvidia chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ công bố báo cáo lợi nhuận hàng quý. Phía công ty chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của CNBC.

Ảnh: AFP

Những người làm việc bên trong tập đoàn công nghệ cho biết ông Huang đang cố gắng duy trì hình ảnh mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, bất chấp cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa ông và Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed, người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc.

Trước đó, theo thông tin từ Financial Times, Jensen Huang có quan hệ tình cảm với Alice Huang. Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi người phụ nữ này bị giới chức Mỹ nghi ngờ làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp.

Diễn biến này khiến hình ảnh của vị CEO 63 tuổi trong mắt nhân viên có sự thay đổi đáng kể. Theo CNBC, một số nhân viên mô tả bầu không khí hiện tại tại Nvidia là "buồn bã". Một người cho biết bản thân đã rất sốc trước tiết lộ của ông Huang.

Những nhân viên khác chia sẻ rằng nhiều người làm việc lâu năm tại Nvidia vốn xem Jensen Huang như một thần tượng, một người dẫn đường và luôn tin tưởng vào vị lãnh đạo này. Họ từng nhìn nhận ông như một người gần như không thể mắc sai lầm. Vì vậy, không ít nhân viên hiện vẫn đang chật vật để chấp nhận những hành động của CEO.

Ngày 8/11, Jensen Huang đã gửi email tới nhân viên, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không tiết lộ danh tính người phụ nữ liên quan.

"Tôi biết một lời xin lỗi không thể đảo ngược những gì mình đã làm. Tôi hy vọng gia đình chúng tôi sẽ hàn gắn và theo thời gian, tôi có thể lấy lại được niềm tin của mọi người", ông viết.

Cùng ngày, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra đối với người đứng đầu tập đoàn. Đến ngày 10/11, công ty thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz thực hiện cuộc điều tra này.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 với mục tiêu phát triển bộ xử lý đồ họa phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Trong những năm gần đây, công ty trở thành một trong những cái tên trung tâm của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp công nghệ nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ lớn và hệ thống trung tâm dữ liệu quy mô khổng lồ.

Không chỉ có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ, Jensen Huang còn là nhân vật có tiếng nói đáng kể tại Washington. Ông từng tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Đến tháng 9, hình ảnh ông Huang cùng vợ ngồi chung bàn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Nhà Trắng tiếp tục thu hút sự chú ý.

Nguồn: CNBC

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

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