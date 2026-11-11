Đang sửa tầng hầm, người thợ kéo thử sợi dây lạ dưới nền nhà, bất ngờ phát hiện kho báu gần 63 tỷ đồng

Sợi dây lạ bất ngờ xuất hiện trong quá trình cải tạo tầng hầm một căn biệt thự cũ tại quận Penzing, thủ đô Vienna (Áo). Ban đầu, nhóm công nhân chỉ thực hiện những công việc sửa chữa thông thường. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ nằm giữa lớp bê tông đã khiến công việc rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Theo báo Heute của Áo, vụ việc xảy ra vào năm 2026, khi chủ nhân căn biệt thự tiến hành cải tạo ngôi nhà. Trong quá trình thi công, một công nhân phát hiện đoạn dây thừng nhô lên từ nền tầng hầm nhưng không chú ý và tiếp tục công việc.

Một ngày sau, người thợ sửa ống nước đến công trình cũng nhận thấy đoạn dây nằm ở vị trí bất thường. Thay vì bỏ qua, anh quyết định kiểm tra xem đầu còn lại của sợi dây được nối với thứ gì.

Kéo thử sợi dây lạ, người thợ phát hiện chiếc hộp bí ẩn

Theo t-online, người thợ ban đầu thử kéo sợi dây nhưng không thành công. Đoạn dây dường như bị giữ chặt bởi một vật nặng nằm bên dưới. Anh sau đó sử dụng dụng cụ đào và phá bỏ phần bê tông xung quanh để tìm nguyên nhân.

Sau một lúc, người thợ phát hiện đầu dây được buộc vào một chiếc hộp kim loại cũ nằm dưới nền tầng hầm. Chiếc hộp có dấu hiệu bị chôn giấu từ lâu, khiến những người có mặt tại công trình không khỏi tò mò.

Theo Popular Mechanics, khi chiếc hộp được mở ra, người thợ bất ngờ phát hiện bên trong chứa lượng lớn tiền xu bằng vàng. Tổng trọng lượng được ước tính khoảng 30kg, tương đương 66 pound. Nhiều đồng tiền có khắc chân dung nhà soạn nhạc nổi tiếng Wolfgang Amadeus Mozart.

Giá trị toàn bộ số vàng được truyền thông ước tính khoảng 2,3 triệu euro, tương đương hơn 60 tỷ đồng. Một số bài viết sử dụng mức quy đổi khoảng 2,4 triệu USD, tương đương gần 63 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Theo Heute, một người có mặt tại hiện trường cho biết ông đã làm việc tại các công trường xây dựng từ năm 15 tuổi, đôi khi bắt gặp vài đồng tiền cũ nhưng chưa từng chứng kiến phát hiện nào có quy mô lớn như vậy.

Điều đáng chú ý là trước đó một công nhân khác đã nhìn thấy chính đoạn dây thừng này nhưng không tìm hiểu thêm. Chỉ vì quyết định kéo thử sợi dây lạ, người thợ sửa ống nước đã phát hiện chiếc hộp chứa số tài sản được cho là có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ai có quyền sở hữu kho vàng trị giá hàng chục tỷ đồng?

Sau khi thông tin được công bố, câu hỏi khiến nhiều người quan tâm là ai có quyền sở hữu số vàng: chủ căn biệt thự hay người thợ trực tiếp tìm thấy chiếc hộp?

Theo Heute, pháp luật Áo có quy định về tài sản được phát hiện trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nếu số vàng được xác định là kho báu theo quy định, người phát hiện và chủ sở hữu bất động sản có thể cùng được hưởng quyền lợi, mỗi bên một nửa.

Với giá trị ước tính khoảng 2,3 triệu euro, phần tài sản mà người thợ có khả năng được hưởng có thể vượt 1 triệu euro. Tuy nhiên, đây chỉ là khả năng pháp lý được truyền thông đề cập, không đồng nghĩa người thợ chắc chắn đã nhận được số tiền này.

Theo Le Parisien, kho vàng có thể đã được cất giấu trong giai đoạn trước hoặc xung quanh Thế chiến II. Dù vậy, thời điểm chôn giấu và danh tính chủ nhân ban đầu vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Đáng chú ý, trong bài cập nhật sau đó, Heute tiếp tục đặt câu hỏi về tung tích số vàng. Việc xác định nơi lưu giữ và quyền sở hữu số tài sản này vẫn còn những điểm chưa rõ ràng. Do đó, trọng lượng và giá trị kho vàng nên được hiểu là các con số ước tính được truyền thông dẫn lại, chưa phải kết quả kiểm kê độc lập được công bố.

Câu chuyện về sợi dây lạ tại căn biệt thự ở Vienna thu hút sự chú ý bởi tình huống hiếm gặp. Một công nhân đã bỏ qua đoạn dây nhô lên từ nền bê tông, trong khi người đến sau quyết định kiểm tra và phát hiện chiếc hộp được cho là chứa hàng chục kilôgam tiền vàng. Phát hiện bất ngờ cho thấy đôi khi những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa tại một công trình cũ lại có thể ẩn chứa bí mật khó tin.

Theo Heute, Popular Mechanics, t-online, Le Parisien