Những người từng nhận được cuộc gọi từ số 0924582471 và 0946467140, khẩn trương trình báo công an

Ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Huế trong điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”xảy ra từ tháng 2/2025 đến tháng 6/2025 tại thành phố Huế và một số tỉnh, thành phố khác

Căn cứ kết quả điều tra, tháng 5/2025, Công an thành phố Huế tiếp nhận trình báo của nhiều người dân về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Chi cục Thuế.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng những số điện thoại lạ (0924.582.471; 0946.467.140) gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân viên Chi cục Thuế và yêu cầu đăng ký thuế điện tử thông qua ứng dụng “eTax Mobile” trên điện thoại. Sau đó, chúng đề nghị kết bạn qua mạng xã hội Zalo để hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trên ứng dụng như đọc mã PIN, quét hình ảnh khuôn mặt vào điện thoại...

Ảnh minh họa (ảnh: AI)

Trong quá trình làm theo hướng dẫn, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng trên điện thoại của bị hại, sau đó thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản sang các tài khoản ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Từ dòng tiền chuyển khoản, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố HUế đã điều tra, làm rõ Tôn Thất Danh, sinh năm: 1997, trú tại: Tổ 18, thôn Minh Tân, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Hiếu, sinh năm: 1993, trú tại: KP Phú Trường, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng và Hoàng Văn Kỳ Anh, sinh năm: 2000, trú tại: thôn Trúc Hậu, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó sang Campuchia cung cấp các tài khoản này cho các công ty để nhận tiền, quét sinh trắc học để hoàn thành các giao dịch chuyển tiền lừa đảo của người dân trong nước đến các tài khoản khác.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”xảy ra từ tháng 2/2025 đến tháng 6/2025 tại thành phố Huế và một số tỉnh, thành phố nêu trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Số 396 Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật hoặc liên hệ điều tra viên: Nguyễn Đình Quang Vũ, số điện thoại: 0974201222.

Theo cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên