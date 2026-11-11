Cách đuổi gián đơn giản bằng 6 loại mùi dễ kiếm

Gián là loài côn trùng thường xuất hiện trong nhà bếp, đặc biệt ở những nơi tối, ẩm thấp và có thức ăn thừa. Chúng thường ẩn náu dưới bồn rửa, quanh đường ống thoát nước, phía sau tủ lạnh hoặc các thiết bị nhà bếp.

Không chỉ gây khó chịu, gián còn có thể làm ô nhiễm bề mặt chế biến thực phẩm, bát đĩa và dụng cụ nấu nướng.

Theo Times of India , một số nguyên liệu tự nhiên có mùi đặc trưng có thể khiến gián khó chịu, giúp hạn chế chúng xuất hiện tại những khu vực nhất định.

6 loại mùi có thể giúp xua đuổi gián khỏi nhà bếp

1. Lá nguyệt quế

Lá nguyệt quế có mùi khiến gián khó chịu (Ảnh: Times of India)

Lá nguyệt quế dùng làm gia vị có chứa các hợp chất tạo mùi thơm, trong đó có eucalyptol, được cho là khiến gián khó chịu. Theo Times of India , mùi từ lá nguyệt quế có thể cản trở khả năng phát hiện thức ăn và định hướng của gián.

Có thể vò hoặc bẻ nhỏ lá nguyệt quế để giải phóng mùi thơm, sau đó đặt tại những góc khuất, nơi gián thường xuất hiện.

2. Bột tỏi

Tỏi có mùi hăng nồng đặc trưng mà một số loài côn trùng, trong đó có gián, có thể cảm thấy khó chịu. Theo Times of India , bột tỏi là một trong những nguyên liệu thường được sử dụng để xua đuổi gián.

Có thể rắc một lượng nhỏ bột tỏi tại những góc khuất, chẳng hạn dưới bồn rửa hoặc các khe hở trong nhà bếp. Tuy nhiên, cần vệ sinh lại khu vực sử dụng vì bột tỏi có thể để lại cặn bẩn.

3. Bột hành tây

Tương tự tỏi, hành tây có mùi hăng mạnh, được cho là có thể khiến gián tránh xa những khu vực nhất định. Bột hành tây có thể được sử dụng tại các vị trí gián thường ẩn náu.

Tuy nhiên, Times of India lưu ý rằng mùi hành tây chỉ có khả năng hỗ trợ xua đuổi tạm tời, không nên coi đây là phương pháp kiểm soát gián hiệu quả khi sử dụng riêng lẻ.

4. Chanh

Đuổi gián bằng chanh (Ảnh: Times of India)

Chanh là nguyên liệu quen thuộc, có hương thơm tự nhiên và thường được sử dụng trong việc vệ sinh nhà bếp. Để sử dụng, có thể cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước rồi pha với nước sạch, sau đó cho vào bình xịt.

Dung dịch này có thể dùng để làm sạch những khe nhỏ hoặc khu vực khó tiếp cận, đồng thời giúp nhà bếp có mùi thơm dễ chịu.

Tuy nhiên, nước chanh không thể thay thế chất khử trùng và cũng không phải biện pháp diệt gián đáng tin cậy.

5. Lá bạc hà mèo

Bạc hà mèo là một loại cây thuộc họ bạc hà, thường được sử dụng trong trà thảo mộc và một số sản phẩm xua đuổi côn trùng. Lá bạc hà mèo chứa nepetalactone, hợp chất có thể khiến gián tránh xa.

Có thể cắt nhỏ lá bạc hà mèo, cho vào túi vải thoáng tương tự túi lọc trà rồi đặt tại những vị trí gián thường xuất hiện. Mùi từ lá cây có thể góp phần hạn chế gián tiếp cận khu vực đặt túi.

6. Giấm trắng kết hợp tinh dầu bạc hà

Giấm trắng pha với nước có thể dùng để vệ sinh mặt bàn, bếp nấu và khu vực bồn rửa, nơi thường tích tụ dầu mỡ, vụn thức ăn. Có thể thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào dung dịch để tạo mùi thơm mạnh.

Tuy nhiên, hỗn hợp này chủ yếu hỗ trợ làm sạch và tạo hương thơm, không có nghĩa có thể tiêu diệt gián hoặc ngăn gián quay trở lại.

Lưu ý để hạn chế gián xuất hiện trong nhà

Gián không chỉ gây mùi hôi khó chịu mà còn có thể là vật chủ trung gian lan truyền các vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng, và cả nấm (Ảnh: Times of India)

Theo Times of India , các nguyên liệu có mùi tự nhiên chỉ có thể hỗ trợ xua đuổi gián tạm thời.

Để hạn chế gián, cần bảo quản thức ăn trong hộp kín, thường xuyên làm sạch dầu mỡ, vụn thức ăn tại tủ bếp, bồn rửa và phía sau các thiết bị.

Nếu gián đã xuất hiện với số lượng lớn, các biện pháp tự nhiên thường không đủ hiệu quả. Khi đó, nên sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp để xử lý lâu dài.

Nguồn: Times of India