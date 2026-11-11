Chiều 10/11/2026, tại Bệnh viện E, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E. Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ dự và trực tiếp trao quyết định cho hai cán bộ lãnh đạo.

Theo Quyết định số 3369/QĐ-BYT ngày 30/10/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại TS.BS Nguyễn Công Hựu giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện E. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 08/8/2026.

Tại Quyết định số 2456/QĐ-BYT ngày 04/8/2026, TS.BS Phan Thảo Nguyên cũng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 08/8/2026.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chúc mừng TS.BS Nguyễn Công Hựu và TS.BS Phan Thảo Nguyên tiếp tục nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế. Theo Thứ trưởng, việc bổ nhiệm lại vừa ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của hai cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, vừa thể hiện kỳ vọng đối với ban lãnh đạo và tập thể Bệnh viện E trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, bổ nhiệm lại không chỉ là sự ghi nhận những kết quả đã đạt được mà quan trọng hơn là giao phó trách nhiệm đối với những nhiệm vụ phải thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS Nguyễn Công Hựu; Phó Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS Phan Thảo Nguyên. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế)

Các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh ngành Y tế triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu đặt ra đối với các bệnh viện Trung ương ngày càng cao. Người dân không chỉ mong muốn được điều trị khỏi bệnh mà còn kỳ vọng được chăm sóc an toàn, thuận tiện, tôn trọng và tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị Giám đốc Nguyễn Công Hựu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể Bệnh viện E tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, bệnh viện cần giữ vững đoàn kết, xây dựng tập thể lãnh đạo có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng phát triển. Người đứng đầu phải tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể. Mục tiêu là xây dựng Bệnh viện E thành tập thể đoàn kết, kỷ cương, nhân văn, nơi mỗi cán bộ đều được tôn trọng, có cơ hội cống hiến và tự hào về đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế)

Nhiệm vụ thứ hai là lấy chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và an toàn người bệnh làm thước đo cao nhất cho sự phát triển. Bệnh viện cần tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán và điều trị; tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, phát huy thế mạnh của các trung tâm, khoa, phòng. Cùng với đó là xây dựng văn hóa an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng thực chất, đánh giá kết quả điều trị, giảm biến chứng và những sự cố y khoa có thể phòng tránh.

Thứ ba, quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần và môi trường làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động. Thứ trưởng đề nghị bệnh viện đổi mới quản trị tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, chống thất thoát, lãng phí; từng bước cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên trực tiếp chăm sóc người bệnh và những người làm việc trong môi trường áp lực cao.

Thứ tư, đưa nghiên cứu khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao chất lượng chuyên môn. Giám đốc Bệnh viện E được đề nghị tiếp tục xây dựng chiến lược nghiên cứu gắn với thực tiễn lâm sàng, ưu tiên các vấn đề liên quan đến kết quả điều trị, an toàn người bệnh, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu, hồi sức và những chuyên ngành thế mạnh của bệnh viện. Đồng thời, khuyến khích nghiên cứu đa trung tâm, hợp tác quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế và y học chính xác, trên cơ sở bảo đảm đạo đức nghiên cứu, an toàn và bảo mật thông tin.

Thứ năm, thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế cơ sở và các bệnh viện địa phương. Bệnh viện cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn và xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất với các cơ sở y tế tuyến dưới, đặc biệt tại những địa phương còn khó khăn về nhân lực và kỹ thuật chuyên sâu.

Cuối cùng, đổi mới quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm kỷ cương và trách nhiệm giải trình. Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, với các chỉ số đo lường cụ thể về chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ hài lòng của cán bộ, người dân.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Y tế luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Bệnh viện E phát triển đúng định hướng, phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ ban lãnh đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cam kết đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS Nguyễn Công Hựu bày tỏ vinh dự, xúc động và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng cùng lãnh đạo Bộ Y tế. Giám đốc Bệnh viện E khẳng định việc tiếp tục được giao trọng trách vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân và tập thể lãnh đạo phải không ngừng nỗ lực, đổi mới, cống hiến vì sự phát triển của bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện E TS.BS Nguyễn Công Hựu phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế)

TS.BS Nguyễn Công Hựu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, các Vụ, Cục và đơn vị chức năng; sự phối hợp của các cấp, ngành cùng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

Thay mặt Ban Giám đốc và các cán bộ được bổ nhiệm lại, Giám đốc Bệnh viện E cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và người bệnh.

Việc kiện toàn, bổ nhiệm lại đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện E trong nhiệm kỳ mới không chỉ bảo đảm tính kế thừa trong công tác điều hành mà còn đặt ra những yêu cầu cụ thể về chất lượng chuyên môn, hiệu quả quản trị và trách nhiệm phục vụ. Đây cũng là những nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Y tế