Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TS.BS Nguyễn Công Hựu tiếp tục được bổ nhiệm là Giám đốc Bệnh viện E

| | Sống

TS.BS Nguyễn Công Hựu tiếp tục được bổ nhiệm là Giám đốc Bệnh viện E

Bệnh viện E trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, bổ nhiệm lại chức Giám đốc với TS.BS Nguyễn Công Hựu và Phó Giám đốc chuyên môn với TS.BS Phan Thảo Nguyên.

Trao quyết định bổ nhiệm lại, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và cũng trách nhiệm lớn hơn đối với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện E.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS Nguyễn Công Hựu và Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn đối với TS.BS Phan Thảo Nguyên.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện E tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh làm mục tiêu hàng đầu; quan tâm đời sống, thu nhập của nhân viên y tế; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ y tế cơ sở; đổi mới quản trị, nâng cao năng lực tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong quản lý tài chính, mua sắm và đấu thầu.

TS.BS Nguyễn Công Hựu tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001. Giai đoạn 2006-2010, ông là phẫu thuật viên tim mạch tại Bệnh viện Việt Đức.

Từ năm 2012, ông công tác tại Bệnh viện E, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng khoa, phụ trách điều hành rồi Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực.

Giai đoạn 2019 - 2021, ông giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực.

Ngày 8/8/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện E.

Theo Việt Linh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có gia đình trí thức đặc biệt với 3 người được đặt tên cho đường ở Hà Nội: Người cha có tới 10 người con, con rể là Bộ trưởng cũng có 6 người con, nhiều hậu duệ trở thành giáo sư, nhà khoa học, tướng lĩnh

Việt Nam có gia đình trí thức đặc biệt với 3 người được đặt tên cho đường ở Hà Nội: Người cha có tới 10 người con, con rể là Bộ trưởng cũng có 6 người con, nhiều hậu duệ trở thành giáo sư, nhà khoa học, tướng lĩnh Nổi bật

Công an lần lượt rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 75.000.000 đồng, 50.000.000 đồng của Phạm Thị Hằng SN 1978 và Nguyễn Đình Thái SN 1961

Công an lần lượt rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 75.000.000 đồng, 50.000.000 đồng của Phạm Thị Hằng SN 1978 và Nguyễn Đình Thái SN 1961 Nổi bật

Bộ GD&ĐT: Không phải tất cả trường chuyên đổi cách tuyển sinh từ năm 2027

Bộ GD&ĐT: Không phải tất cả trường chuyên đổi cách tuyển sinh từ năm 2027

22:21 , 10/11/2026
Đề nghị các chủ xe trong danh sách khẩn trương liên hệ công an

Đề nghị các chủ xe trong danh sách khẩn trương liên hệ công an

22:12 , 10/11/2026
Trịnh Thu Vinh giành HCB thế giới, đoạt suất dự Olympic 2028

Trịnh Thu Vinh giành HCB thế giới, đoạt suất dự Olympic 2028

21:57 , 10/11/2026
Từ nay đến Rằm tháng 10 âm có 2 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính khởi sắc, 2 con giáp thận trọng

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm có 2 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính khởi sắc, 2 con giáp thận trọng

21:42 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên