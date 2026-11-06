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Bệnh viện Nhi TƯ phát hiện phiếu tạm ứng viện phí giả, nâng khống hàng chục lần

| | Sống

Bệnh viện Nhi TƯ phát hiện phiếu tạm thu viện phí giả mang tên một bệnh nhi, với số tiền bị nâng khống lên hàng chục lần nhằm kêu gọi ủng hộ từ thiện sai mục đích.

Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, ngày 25/10, bệnh viện phát hiện phiếu tạm thu viện phí mang tên bệnh nhi L.Đ, ở Sơn La (thông tin bệnh nhi được thay đổi vì lý do bảo mật). Nội dung phiếu tạm ứng viện phí (đợt 1) tại Khoa Cấp cứu và Chống độc của bệnh viện với số tiền lên tới vài chục triệu đồng.

Bệnh viện Nhi TƯ phát hiện phiếu tạm ứng viện phí giả, nâng khống hàng chục lần- Ảnh 1.

Phiếu tạm ứng giả mạo (Anh: BVCC)

Thông tin trên phiếu không chính xác với điều trị của bệnh nhi. Tại thời điểm đó, trẻ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức hô hấp - Trung tâm Hô hấp, không phải Khoa Cấp cứu và Chống độc như nội dung thể hiện trên phiếu. Số tiền ghi trong phiếu tạm ứng cao gấp hàng chục lần chi phí tạm ứng thực tế.

Kết quả rà soát cho thấy bệnh nhi L.Đ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 8/10/2026. Tuy nhiên, từ khi nhập viện đến ngày 25/10/2026, gia đình mới chỉ tạm ứng viện phí một lần, vào ngày 8/10/2026 và không phát sinh khoản tạm ứng nào khác như nội dung thể hiện trên phiếu giả mạo.

Bệnh viện nhận định sự việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng hoàn cảnh bệnh nhi đang điều trị để làm giả giấy tờ viện phí, thổi phồng chi phí nhằm kêu gọi hỗ trợ từ thiện, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.

Bệnh viện Nhi TƯ phát hiện phiếu tạm ứng viện phí giả, nâng khống hàng chục lần- Ảnh 2.

Bệnh viện đối chiếu với dữ liệu và xác nhận gia đình người bệnh cho thấy phiếu tạm ứng bị làm giả (Ảnh: BVCC)

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, việc chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhi, là nghĩa cử nhân văn, góp phần giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị. Tuy nhiên, để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh, các nhà hảo tâm cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội.

Bệnh viện khuyến cáo người dân kiểm tra, xác minh kỹ tính chính xác của các thông tin, hình ảnh giấy tờ được chia sẻ trên các hội nhóm, nhất là ảnh chụp biên lai thu viện phí, hóa đơn, giấy tờ bảo hiểm. Khi nghi ngờ tính xác thực, người dân có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Trung ương để được hỗ trợ xác minh trước khi quyết định ủng hộ.

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Theo Việt Linh/VTCnews

VTC News

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