Dạ Hương lần thứ hai liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

‏Dạ Hương tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu Việt‏

‏Ngày 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt". Tại kỳ xét chọn năm nay, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được vinh danh. Dạ Hương là một trong bốn thương hiệu của Dược phẩm Hoa Linh góp mặt trong danh sách, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Dạ Hương đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.‏

‏Dạ Hương là một trong bốn thương hiệu của Dược phẩm Hoa Linh đạt danh hiệu Thương hiệu quốc qua 2026‏

‏Ra đời từ sự thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ Việt, Dạ Hương lựa chọn hướng phát triển các sản phẩm chăm sóc vùng da nhạy cảm với thành phần từ thiên nhiên, phù hợp và tiện dụng với thói quen , khí hậu và làn da của phụ nữ Á Đông. Trải qua 23 năm, thương hiệu từng bước mở rộng danh mục với các sản phẩm hướng đến những nhu cầu chăm sóc khác nhau của phụ nữ.‏

‏Từ định hướng sử dụng thành phần có nguồn gốc thiên nhiên ban đầu, Dạ Hương từng bước phát triển sản phẩm theo hướng đa dạng hóa lựa chọn, đồng thời duy trì định hướng chăm sóc dịu nhẹ và phù hợp với nhu cầu sử dụng của phụ nữ. Quá trình phát triển ấy là cơ sở để thương hiệu tiếp tục hoàn thiện danh mục, thích ứng với những thay đổi trong thói quen và nhu cầu chăm sóc cá nhân của người tiêu dùng.‏

‏23 năm lấy chất lượng làm nền tảng, đổi mới để đáp ứng nhu cầu phụ nữ Việt‏

‏Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đề cao ba giá trị cốt lõi: "Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong". Với Dạ Hương, những giá trị ấy được vun đắp qua hành trình kiên trì nâng cao chất lượng, phát huy giá trị của các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên và ứng dụng khoa học hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc phụ nữ.‏

‏Dạ Hương phiên bản mới chăm sóc dịu nhẹ, với 4 dòng chuyên biệt cho từng nhu cầu‏

‏Tinh thần đổi mới được thể hiện rõ nét qua sự ra mắt của Dạ Hương phiên bản mới với bốn dòng sản phẩm chuyên biệt: Dạ Hương Mềm Mịn tăng cường thành phần dưỡng ẩm; Dạ Hương Chăm Sóc Toàn Diện đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày; và Dạ Hương Thoáng Sạch giúp khử mùi, góp phần ngăn ngừa tác nhân gây viêm ngứa. Mỗi dòng sản phẩm được phát triển theo một nhu cầu riêng, mở rộng lựa chọn cho người dùng và cho thấy nỗ lực của Dạ Hương trong việc đưa sự thấu hiểu phụ nữ vào quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm.‏

‏Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, giá trị cốt lõi của Thương hiệu Quốc gia trước hết nằm ở niềm tin của người tiêu dùng.‏

‏"Mỗi thương hiệu quốc gia giống như một giấy chứng nhận về danh dự của Nhà nước, được tạo nên bởi tiêu chuẩn và khẳng định bằng hành động của cả quốc gia và doanh nghiệp", bà Dung chia sẻ.‏

‏Dạ Hương đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tại "Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10", với sự đại diện của bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh.‏

‏Với Dạ Hương, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là sự ghi nhận cho hành trình hơn 22 năm phát triển sản phẩm chăm sóc phụ nữ và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Trên nền tảng kết hợp các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên với khoa học hiện đại, thương hiệu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc của phụ nữ trong đời sống hiện đại, đồng thời góp phần khẳng định giá trị của thương hiệu Việt.‏