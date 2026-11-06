Tất cả người dân cho vay tiền lưu ý quy định về mức phạt lên tới 180 triệu đồng sắp được áp dụng

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2026, thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP.

Đáng chú ý, văn bản quy định mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong đó, một số hành vi liên quan đến việc quản lý người chơi đặt cược được quy định mức xử phạt đặc biệt cao.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 391/2026/NĐ-CP, hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng. Đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Theo Điều 4 của nghị định, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm thuộc phạm vi điều chỉnh, mức phạt bằng một nửa mức áp dụng cho tổ chức, tương ứng từ 80 triệu đồng đến 90 triệu đồng.

Cho người khác vay tiền để tham gia đặt cược có thể bị xử phạt hành chính (Ảnh minh họa

Như vậy, hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược trong lĩnh vực được nghị định điều chỉnh có thể bị xử phạt ở mức rất cao. Đáng chú ý, đây là khung xử phạt đối với hành vi vi phạm, không phải mức tiền phạt được tính theo số tiền thực tế đã cho vay.

Ngoài phạt tiền, khoản 3 Điều 12 còn quy định hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi nói trên.

Đồng thời, khoản 4 Điều 12 quy định buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Như vậy, hậu quả pháp lý không chỉ dừng ở khoản tiền phạt lên tới 180 triệu đồng mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị vi phạm.

Đáng chú ý, khung phạt 160–180 triệu đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để đặt cược đã được quy định tại Nghị định 137/2021/NĐ-CP. Nghị định mới tiếp tục duy trì mức phạt này, đồng thời thay đổi hình thức xử phạt bổ sung từ tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược sang đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược có thời hạn.

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Không chỉ cho vay tiền, nhiều hành vi khác cũng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Bên cạnh quy định về cho người chơi vay tiền, Nghị định 391/2026/NĐ-CP còn quy định nhiều mức phạt đáng chú ý đối với hoạt động kinh doanh và tham gia đặt cược.

Theo khoản 1 Điều 12, hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược bị phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, đơn vị vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược từ 6 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm lần đầu, từ 12 tháng đến 24 tháng nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên.

Ở mức nghiêm trọng hơn, theo Điều 9, tổ chức kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Cùng mức phạt này là hành vi kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, quy định mới không chỉ đặt ra trách nhiệm đối với các đơn vị kinh doanh mà còn quy định rõ những hành vi vi phạm của người chơi.

Theo Điều 13, người cố tình mua vé đặt cược để tham gia khi thuộc đối tượng không được phép tham gia đặt cược sẽ bị phạt cảnh cáo. Đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa vé đặt cược để lĩnh thưởng, mức phạt là từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

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Đặc biệt, cá nhân có hành vi giả mạo vé đặt cược để lĩnh thưởng, dàn xếp làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược hoặc giả mạo kết quả trúng thưởng có thể bị phạt từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm các hành vi gian lận này còn có thể bị buộc nộp lại vé đặt cược đã sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo, đồng thời nộp lại khoản lợi bất hợp pháp để hoàn trả cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược theo quy định.

Người dân cần hiểu rõ phạm vi áp dụng để tránh nhầm lẫn

Một vấn đề cần lưu ý là quy định xử phạt tới 180 triệu đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền không đồng nghĩa với việc mọi khoản vay giữa người dân đều thuộc diện xử phạt. Theo Nghị định 391/2026/NĐ-CP, văn bản điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Trong đó, hoạt động kinh doanh đặt cược bao gồm các loại hình đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo quy định pháp luật. Do đó, mức phạt tới 180 triệu đồng nêu trên gắn với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định, không phải tất cả hoạt động cho vay tiền thông thường trong đời sống.

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Việc xác định hành vi vi phạm và trách nhiệm xử phạt cần căn cứ vào chủ thể thực hiện, tính chất hành vi cũng như các quy định pháp luật có liên quan. Người dân cần chú ý để hiểu đúng, từ đó tuân thủ các quy định hiện hành.