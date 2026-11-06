Từ 1/10/2026, người đã tái hôn vẫn có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái hôn thuộc một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể được hưởng trợ cấp tuất 3.012.000 đồng/tháng và bảo hiểm y tế theo quy định.

Câu 1: Điều kiện để vợ/chồng liệt sĩ đã tái hôn nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng là gì?

A. Đã tái hôn nhưng thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo tại địa phương

B. Đã nuôi con liệt sĩ trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ liệt sĩ khi còn sống ✔

C. Đã từ đủ 60 tuổi trở lên và không có nguồn thu nhập hay lương hưu hằng tháng

D. Đã tái hôn nhưng hiện tại tiếp tục sống độc thân do người chồng/vợ sau qua đời

Giải thích:

Theo mục 3.6 Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng/vợ khác vẫn được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 3.012.000 đồng nếu thuộc một trong ba trường hợp: nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành; chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống; hoặc vì hoạt động cách mạng nên không có điều kiện chăm sóc cha mẹ liệt sĩ khi còn sống.

Đáp án đúng là: B. Đã nuôi con liệt sĩ trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ liệt sĩ khi còn sống

Câu 2: Quyền lợi an sinh đi kèm ngoài khoản trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng là gì?

A. Được hỗ trợ 100% kinh phí cấp mới hoặc sửa chữa nhà ở gia đình

B. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo diện ưu đãi người có công ✔

C. Được nhận tiền mua đồng phục và học phẩm hằng năm cho các con sau

D. Được miễn hoàn toàn các khoản thuế thu nhập cá nhân đối với mọi nguồn thu

Giải thích:

Theo khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ đã kết hôn với người khác nhưng đáp ứng điều kiện quy định thì ngoài mức trợ cấp tuất hằng tháng 3.012.000 đồng còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do Nhà nước bảo đảm.

Đáp án đúng là: B. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo diện ưu đãi người có công

Nghị định 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Giấy tờ bắt buộc khi lập hồ sơ đối với trường hợp đã nuôi con liệt sĩ trưởng thành là gì?

A. Bản sao hợp đồng lao động chứng minh thu nhập nuôi con hằng tháng

B. Giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người con

C. Văn bản đồng thuận của người con có xác nhận chữ ký của UBND cấp xã ✔

D. Bản cam kết tài chính của gia đình người chồng hoặc người vợ mới

Giải thích:

Theo Điều 27 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với trường hợp đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành phải bao gồm đơn đề nghị theo mẫu và ý kiến đồng thuận bằng văn bản của người con liệt sĩ, được UBND cấp xã xác nhận về chữ ký và nơi thường trú.

Đáp án đúng là: C. Văn bản đồng thuận của người con có xác nhận chữ ký của UBND cấp xã

Câu 4: Mức trợ cấp tuất hằng tháng 3.012.000 đồng được tính hưởng từ thời điểm nào?

A. Ngày 1/7/2026 ✔

B. Ngày 1/10/2026

C. Ngày 1/1/2027

D. Ngày 1/7/2027

Giải thích:

Theo Điều 15 Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mặc dù nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026, quy định điều chỉnh mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân người có công được thực hiện truy lĩnh tính hưởng từ ngày 1/7/2026.

Đáp án đúng là: A. Ngày 1/7/2026

Câu 5: Bản chất của chính sách trợ cấp hằng tháng dành cho người đã tái hôn là gì?

A. Là khoản trợ cấp an sinh xã hội đại trà dành cho mọi trường hợp tái hôn

B. Là chế độ bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động đã hết tuổi lao động

C. Là khoản tiền hỗ trợ tạm thời từ nguồn quỹ từ thiện của địa phương

D. Là chính sách ưu đãi người có công dành riêng cho trường hợp đủ điều kiện ✔

Giải thích:

Đây là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của Nhà nước nhằm ghi nhận công ơn nuôi dưỡng con liệt sĩ hoặc chăm sóc cha mẹ liệt sĩ. Khoản trợ cấp này chỉ áp dụng đối với người đáp ứng chính xác các điều kiện pháp lý quy định, không phải khoản trợ cấp xã hội đại trà cho tất cả người tái hôn.

Đáp án đúng là: D. Là chính sách ưu đãi người có công dành riêng cho trường hợp đủ điều kiện