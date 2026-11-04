Quy định hưởng BHXH khi nghỉ chăm con dưới 7 tuổi bị ốm

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm. Thời gian nghỉ hưởng BHXH, mức trợ cấp, hồ sơ và thời hạn giải quyết chế độ như sau:

Đối tượng, điều kiện hưởng BHXH

LƯU Ý: Không hưởng chế độ ốm đau đối với thời gian nghỉ chăm con trùng với:

• Thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động. • Thời gian nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định pháp luật chuyên ngành khác. • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản hoặc dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định về BHXH.

Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định, phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và không thuộc các trường hợp không được hưởng chế độ ốm đau.

Thời gian hưởng BHXH

Trong mỗi năm (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), thời gian hưởng tối đa đối với mỗi người lao động cho mỗi con như sau:

Độ tuổi của con Thời gian hưởng tối đa / năm Con dưới 3 tuổi 20 ngày làm việc/năm Con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi 15 ngày làm việc/năm

Lưu ý về thời gian hưởng:

• Thời gian hưởng tính theo năm dương lịch, không tính ngày lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

• Tuổi của con được xác định tại thời điểm bắt đầu nghỉ chăm con ốm.

• Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, mỗi người được tính thời gian hưởng nêu trên, kể cả khi luân phiên hoặc cùng nghỉ chăm con ốm.

Mức hưởng trợ cấp BHXH

Mức hưởng bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH dùng để tính mức hưởng theo quy định.

Cách tính Một ngày Cách tính Nửa ngày Mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng ÷ 24 ngày Bằng 1/2 mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày

• Cách tính thời gian nghỉ không trọn ngày: Nghỉ dưới nửa ngày: tính hưởng nửa ngày.

Nghỉ từ nửa ngày đến dưới một ngày: tính hưởng một ngày. • Trường hợp đặc biệt: Trường hợp nghỉ hưởng chế độ ngay trong tháng đầu tham gia BHXH hoặc tháng tham gia trở lại BHXH, tiền lương làm căn cứ tính mức hưởng là tiền lương của chính tháng đó.





Hồ sơ hưởng chế độ BHXH

Trường hợp con điều trị nội trú Trường hợp con điều trị ngoại trú Trường hợp con khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài Bản chính hoặc bản sao của một trong các giấy tờ: • Giấy ra viện;

• Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

• Giấy báo tử đối với trường hợp người bệnh điều trị nội trú tử vong tại cơ sở KCB;

• Giấy xác nhận quá trình điều trị nội trú. Một trong các giấy tờ: • Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; nếu cả cha và mẹ cùng nghỉ chăm con ốm: Giấy của một trong hai người là bản sao.

• Bản chính hoặc Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú. Giấy tờ khám, chữa bệnh do cơ sở nước ngoài cấp, thể hiện tên bệnh và thời gian điều trị, đáp ứng các yêu cầu sau: • Có bản dịch tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

• Được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.