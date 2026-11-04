Nạn nhân vụ Mr Pips khánh kiệt, hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành

Sáng 4/11, đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý và đề nghị mức án với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Đại diện VKS đề nghị phạt Phó Đức Nam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung của bị cáo là chung thân.

Theo cơ quan công tố, hành vi của Mr Pips và đồng phạm không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Kiểm sát viên đánh giá, các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại ẩn danh thông qua các ứng dụng để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, từng bước tiếp cận người có nhu cầu đầu tư. Nội dung trao đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện sang lĩnh vực đầu tư tài chính.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa.

Đường dây của Mr Pips còn xây dựng một “bộ bí kíp” gồm 168 câu hỏi để phổ biến cho nhân viên tiếp cận khách hàng. Trong tài liệu này, các đối tượng dự kiến nhiều tình huống phát sinh khi trao đổi với bị hại. Tương ứng với mỗi câu trả lời của khách hàng, nhân viên được chuẩn bị 3-4 phương án đối đáp nhằm thuyết phục, hạn chế khả năng từ chối.

Sau khi tạo dựng được mối quan hệ, các bị cáo đưa bị hại tham gia những hội nhóm trên mạng xã hội như “Đầu tư thông minh 5.0”, “Chiến lược đầu tư 4.0” nhưng thực chất chỉ là những bẫy lừa đảo được dàn dựng.

Trong các hội nhóm, hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, thường xuyên đăng tải hình ảnh lợi nhuận lớn, ảnh chụp màn hình giao dịch, biên lai chuyển tiền và video rút tiền thành công.

Mục đích của thủ đoạn này là tạo hiệu ứng đám đông, khiến bị hại tin rằng hoạt động đầu tư có thật, sinh lời cao và đã được nhiều người tham gia thành công. Sau khi tạo dựng niềm tin, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt khách hàng tham gia giao dịch.

Đại diện VKS nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Giai đoạn đầu, bị hại được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ để đầu tư thử, được cho thắng và thậm chí có thể rút tiền nhanh chóng khiến nhà đầu tư tưởng vào uy tín của sàn giao dịch. Khi khách hàng bắt đầu tin tưởng, bộ phận tiếp cận sẽ hướng dẫn mở tài khoản, nạp thêm tiền, sau đó chuyển thông tin cho bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục đóng giả chuyên gia đầu tư, đưa ra những lời tư vấn về cơ hội sinh lời lớn, thông tin đầu tư nội bộ để thúc đẩy bị hại tăng vốn, đến khi bị hại nạp số tiền lớn thì bị đánh sập tài khoản.

Khách hàng có lợi nhuận và muốn rút tiền, nhân viên tư vấn sẽ tìm cách giữ lại, thuyết phục tiếp tục đầu tư với số vốn lớn hơn hoặc dùng nhiều lý do để trì hoãn việc rút tiền.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra những lệnh giao dịch sai, hướng dẫn sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản của bị hại liên tục thua lỗ, thậm chí bị “đánh cháy” tài khoản.

Không dừng lại, khi bị hại hoảng loạn vì mất tiền, các bị cáo tiếp tục trấn an, thuyết phục nạp thêm tiền để gỡ lại khoản thua lỗ. Các bộ phận trong đường dây còn phối hợp để lừa một người nhiều lần, khiến nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền đến khi trắng tay. Lúc này, họ bị những kẻ lừa đảo cắt liên lạc.

Theo đại diện, toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó nhân viên được hưởng hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp. Bằng những thủ đoạn trên, đường dây đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 bị hại được làm rõ.

Nhận định về vụ án, các kiểm sát viên đánh giá đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Về hậu quả, VKS nhấn mạnh, thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Thậm chí, có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Theo VKS, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.