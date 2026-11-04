Mr Pips và Mr Hunter cùng bị đề nghị án chung thân, buộc bồi thường gần 1.900 tỷ đồng

Hai kẻ chủ mưu bị đề nghị phạt tù chung thân

Sau 10 ngày xét hỏi, sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ đảm bảo cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.

Mr Pips tại tòa.

HĐXX đánh giá, trong vụ án Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất. Mr Pips lập đường dây lừa đảo, mở và quản lý hơn 40 văn phòng, tuyển dụng hơn 1.700 nhân viên trên toàn quốc. Ngoài ra, Nam còn cấu kết với Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) vận hành các sàn nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Mr Hunter bị đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, cùng quản lý nhiều văn phòng và nhân viên.

Theo Viện Kiểm sát, tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng một số trường hợp còn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định các bị cáo lừa đảo bằng cách kết bạn qua Zalo, mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền và chiếm đoạt hết.

Mr Pips là chủ mưu 920 vụ lừa đảo

Các bị cáo phối hợp nhịp nhàng với nhau ở từng công đoạn khiến người dân lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, gia đình ly tán. Thậm chí có trường hợp muốn tự tử quên sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người dân được Nhà nước bảo vệ hợp pháp.

Mr Hunter.

Theo Viện Kiểm sát, năm 2018, Mr Pips quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên web thực chất là chơi với chủ sàn, khi khách hàng thua chủ sàn được hưởng tiền.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành. Năm 2019, Nam bàn bạc với Mr Hunter và bị án Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Toàn vụ án, Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Mr Pips và Mr Hunter chỉ đạo người thân hoặc trực tiếp mua bất động sản, siêu xe, đồng hồ xa xỉ, vàng, USD nhằm tích sản.

Tại tòa, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng chưa thực sự thành khẩn và có ý đổ lỗi cho Bùi Trung Đức (bị hại, cũng là người điều hành đường dây) và nhóm nhân viên cấp dưới ở bộ phận “chăm sóc khách hàng”.

Tuy nhiên, cả hai cũng tích cực hợp tác trong việc khắc phục hậu quả. Trả lời HĐXX, Ngọ và Nam đều muốn sử dụng hết tài sản để khắc phục triệt để. Thậm chí, còn kiến nghị được sớm bán siêu xe, định giá lại hàng trăm kg vàng bị thu giữ để được mức giá tốt hơn.

Đáng chú ý, Mr Hunter còn muốn sử dụng hết số vàng bị thu giữ đền bù cho nhân viên cấp dưới. Theo Ngọ lập luận, những người này chỉ làm công ăn lương hoặc làm theo chỉ đạo, không giữ vai trò quan trọng và không hưởng lợi.