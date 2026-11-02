Vụ Mr Pips: Luật sư mong bị hại xin giảm án cho bị cáo nhưng bị từ chối

Luật sư bị hại có ý kiến xin giảm hình phạt cho bị cáo

Sáng 2/11, khi xét hỏi các bị cáo trong vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, một luật sư đứng dậy nêu quan điểm nhiều ngày qua đã chứng kiến nhiều bị cáo trả lời thành khẩn, bày tỏ ăn năn, hối cải.

Luật sư này cho rằng trong số 188 bị cáo có rất nhiều người trẻ, mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc có người không học đại học nhưng đã vướng lao lý. Bên ngoài kia là gia đình, vợ chồng, con cái đang đợi họ...

Bị hại trong vụ án xếp hàng dài chờ vào phiên tòa.

Sau đó, luật sư hỏi ý kiến các bị hại: “Có thể xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo không?"

Trước câu hỏi của luật sư, nhiều bị hại giơ tay muốn phát biểu ý kiến, Chủ tọa Trần Nam Hà cho khoảng 6 – 7 bị hại lần lượt đứng dậy nói.

“Tôi không đồng ý xin giảm án cho bị cáo”, bị hại số 52 nêu quan điểm. Bị hại này cho biết, không dám đại diện cho tất cả hơn 900 bị hại trong vụ án nhưng cá nhân bà đánh giá hành vi của các bị cáo vô cùng độc ác. Thấy bị hại kiệt quệ, hoang mang vẫn cố tình dùng thủ đoạn gian dối, thậm chí là đe dọa lừa đảo tiếp.

Theo bị hại, nhóm bị cáo đã gây hậu quả nặng nề cho gia đình bà. Nhiều gia đình khác cũng lâm cảnh “tan nát” khi bị chồng bỏ, con không được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. Bản thân bà lâm cảnh túng quẫn, nợ nần, hậu quả đau thương đến bây giờ vẫn gồng gánh nợ, không gì bù đắp nổi.

Khi bị hại số 52 vừa dứt lời, nhiều bị hại khác vỗ tay tán thành quan điểm.

Bị hại mất nhiều tiền, bị cáo thì mua vàng bạc, nhà lầu xe hơi sống sang chảnh

Tương tự, bị hại số 460 đứng dậy cho biết, quá trình theo dõi phiên tòa bà thấy nhiều bị cáo chưa thành khẩn, quanh co chối tội. Đối với nhóm nhận tội có thể nhân nhượng nhưng ai còn quanh co phải xử phạt nghiêm khắc.

Theo lời bị hại 460, hậu quả các bị cáo gây ra quá lớn, thậm chí có người bị lừa uất ức đến muốn tự tử quyên sinh. Cá nhân bà 24 lần nộp 3,7 tỷ vào sàn nhưng sau nhiều lần “biểu tình” mới được trả 2,6 tỷ đồng còn hơn 1 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Dù vậy, bà đánh giá mình hơn các bị hại khác, nhiều người đến giờ chưa nhận lại đồng nào.

“Chúng tôi sau khi bị lừa đã viết báo, gửi đơn khiếu nại. Kéo nhau lên sàn còn bị bảo vệ đánh khiến một người trong nhóm thương tích… Bị hại mất nhiều tiền, trong khi bị cáo lừa được tiền thì mua vàng bạc, nhà lầu xe hơi sống sang chảnh”, bị hại nói mong Tòa áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc.

Bị hại 460 cho rằng, sau này khi được bồi thường đầy đủ, bị cáo nào xin giảm án thì gặp bị hại nhờ viết đơn.

Khoảng 200 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 188 bị cáo.

Còn bị hại số 625 và bị hại số 739 cho hay, thấy nhiều bị cáo còn rất trẻ, mới ra trường đã phạm tội. Cả hai có quan điểm nếu bị cáo nào thành khẩn, Tòa có thể xem xét nhưng với trường hợp quanh co, chối tội phải xử phạt thật nghiêm minh.

Trước đó, trả lời xét hỏi, nhiều bị hại đã khóc cho rằng bị chiếm đoạt đến những đồng tiền cuối cùng.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, điểm chung khiến bị hại lấn sâu vào ma trận lừa đảo chính là “muốn gỡ lại tiền gốc”, “muốn gồng lỗ, chống cháy tài khoản”. Khi được nhân viên của Mr Pips tư vấn và đe dọa, dù nhiều người lâm cảnh “kiệt quệ” vẫn vay mượn khắp nơi, thậm chí bán tài sản để nạp thêm tiền sau đó mất trắng.

Ngay từ ngày đầu, bị hại mong tòa phán quyết thật nghiêm, sớm trả lại tiền để lo nợ nần và cứu vãn gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ.