Masan đồng loạt bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp cao mới, một người từng làm tại TikTok và Alibaba với quy mô 20.000 nhân sự

Ngày 4/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã công bố bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming làm Giám đốc Chiến lược & Đầu tư Tập đoàn và ông Rob Chang làm Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026. Theo thông tin công bố, hai lãnh đạo này đều báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, ông Danny Lê.

Đáng chú ý, cùng với việc đảm nhận vị trí điều hành mới, ông David Tan cũng thôi giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Masan theo nghị quyết HĐQT ngày 30/10/2026.

Ông David Tan có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại hai tổ chức đầu tư quốc tế là Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) và TPG Capital. Theo Masan, ông David Tan từng tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn và giữ vai trò Thành viên độc lập HĐQT Masan từ tháng 4/2019.

Ở cương vị mới, ông sẽ phụ trách các sáng kiến chiến lược liên quan đến thị trường vốn quốc tế. Cụ thể, Masan đặt ra ba trọng tâm gồm đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn nhằm làm rõ giá trị từng doanh nghiệp, xây dựng chiến lược phân bổ vốn và thúc đẩy tăng trưởng ngoài thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ này sẽ được đánh giá thông qua khả năng tạo dòng tiền, giảm đòn bẩy tài chính và tổng lợi nhuận dành cho cổ đông.

Như vậy, sau hơn 7 năm tham gia HĐQT Masan, ông David Tan chuyển sang đảm nhiệm vai trò điều hành trực tiếp về chiến lược và đầu tư.

Nhân sự được bổ nhiệm còn lại là ông Rob Chang, người có hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo quốc tế tại các tập đoàn công nghệ. Theo thông tin từ Masan, ông Chang từng làm việc tại ByteDance/TikTok, nơi ông góp phần mở rộng tổ chức quốc tế lên quy mô hơn 20.000 nhân viên. Ông cũng từng làm việc tại Alibaba Group, phụ trách nhân sự của AliExpress tại hơn 30 thị trường.

Gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc Nhân sự & AI (Chief People & AI Officer) tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore.

Ông David Tan (bìa trái) và ông Rob Chang (bìa phải).

Tại Masan, ông Rob Chang sẽ phụ trách triển khai mô hình Bản sao số Nhân sự (Masan HR Digital Twin). Theo giới thiệu của doanh nghiệp, đây là mô hình số phản ánh liên tục các vị trí, quy trình và kết quả công việc dựa trên nền tảng dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Masan dự kiến sử dụng mô hình này để quản lý quy trình làm việc, phản hồi và hiệu suất nhân sự theo thời gian thực. Mục tiêu được tập đoàn đưa ra là tăng giá trị tạo ra trên mỗi nhân sự, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động mà không cần gia tăng các tầng nấc quản lý.

Việc bổ nhiệm hai lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Masan xác định hai ưu tiên chiến lược mới là tiếp cận sâu hơn thị trường vốn toàn cầu và thay đổi phương thức quản trị nhân sự dựa trên dữ liệu.

Nói về thông tin thay đổi nhân sự lần này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, Ông Danny Lê, chia sẻ: "Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Masan sẽ dựa trên một nền tảng mới: Trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và sở hữu những thương hiệu có khả năng cạnh tranh vượt ra ngoài Việt Nam. Masan High-Tech Materials đã hiện thực hóa điều đó, trở thành đối tác tin cậy của các ngành công nghiệp toàn cầu. David Tan sẽ dẫn dắt Masan tiếp cận thị trường vốn thế giới. Rob Chang sẽ đưa đội ngũ Masan vận hành theo thời gian thực trên nền tảng Bản sao số Nhân sự, như cách các doanh nghiệp hoạt động trong kỷ nguyên công nghệ. Go Digital, Go Global chính là chiến lược của chúng tôi".

Masan cũng cho biết đang phát triển mô hình Consumer Operating System, kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên cả kênh trực tuyến và trực tiếp, đồng thời chuẩn bị mở rộng các thương hiệu chủ lực ra thị trường quốc tế.