Chế độ bồi thường cho nhân sự bị sa thải: Tặng Macbook, 6 tháng lương, một “ông lớn” có trụ sở tại Việt Nam gây chú ý

Thông tin các doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong tháng 11 nói riêng, và cả năm 2026 nói chung, vẫn khiến người lao động không khỏi hụt hẫng, hoang mang. Trong bối cảnh này, chính sách dành cho những người phải rời đi trở thành vấn đề được quan tâm.

1. Canva sa thải 1.271 nhân sự, tặng MacBook, bồi thường 6 tháng lương và gói hỗ trợ tìm việc

Ngày 4/11 vừa qua, Canva thông báo cắt giảm 1.271 nhân sự trên toàn cầu, tương đương 22% lực lượng lao động. CEO kiêm đồng sáng lập Melanie Perkins mô tả đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong lịch sử 13 năm của công ty.

Canva sa thải 22% lực lượng lao động (Ảnh: Mashable)

CEO Canva - Melanie Perkins cho biết chế độ bồi thường dành cho nhân sự bị ảnh hưởng trong đợt tái cấu trúc này như sau.

Mỗi người được nhận ít nhất 6 tháng lương, bao gồm các khoản trợ cấp bắt buộc theo quy định tại quốc gia làm việc. Ngoài ra, họ được giữ lại MacBook do công ty đã cấp.

Canva còn tặng 1 năm LinkedIn Premium, hỗ trợ tìm việc và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp. Nhân viên được tư vấn nghề nghiệp trực tiếp, hỗ trợ chỉnh sửa CV và chuẩn bị phỏng vấn. Tại những quốc gia có áp dụng, họ tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế trong 12 tháng và duy trì chương trình Canva Care cho bản thân cùng gia đình trong một năm.

Đáng chú ý, thông qua Canva Collective Fund, nhân viên bị sa thải có thể đăng ký nhận tài trợ 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng) để khởi nghiệp hoặc triển khai dự án cộng đồng. Canva không yêu cầu quyền sở hữu hay cổ phần đối với các dự án này. Hạn đăng ký là ngày 14/12.

Công ty cũng xây dựng danh bạ nhân sự tự nguyện, chia sẻ với nhà đầu tư, đối tác và mạng lưới trong ngành nhằm hỗ trợ tìm việc mới. Những người bị cắt giảm được giữ quyền truy cập Slack và Gmail đến hết tuần để thông báo việc rời đi và duy trì liên lạc với đồng nghiệp.

2. ECCO Việt Nam giải thể, cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho 1.400 người lao động mất việc

Chiều 2/11 vừa qua, Công ty TNHH ECCO Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Đan Mạch, chuyên sản xuất giày dép và các cấu kiện giày, thông báo quyết định giải thể nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TPHCM.

Theo thông báo gửi đến người lao động, doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật, đồng thời chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Ngày kết thúc hợp đồng lao động dự kiến là 30/11/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 3/11 cho đến khi hợp đồng lao động chính thức chấm dứt, nhân viên không phải đến làm việc tại văn phòng hay nhà máy của công ty.

Nhà máy của ECCO Việt Nam (Ảnh: Tedco Group)

Về chính sách hỗ trợ người lao động, Công đoàn Khu công nghiệp số 5 (Liên đoàn Lao động TPHCM) cho biết, bên cạnh các khoản trợ cấp bắt buộc theo pháp luật, ECCO Việt Nam sẽ dành thêm một số quyền lợi cho người lao động.

Cụ thể, toàn bộ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động với công ty được nhận khoản tiền tương đương lương tháng 13, tức thưởng Tết. Mức chi trả bằng một tháng lương cơ bản ghi trong hợp đồng, tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế trong năm dương lịch đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Ngoài khoản thưởng này, doanh nghiệp còn hỗ trợ số tiền tương đương nửa tháng lương cơ bản cho mỗi năm làm việc. Những người có thâm niên chưa đủ 12 tháng vẫn được tính tròn một năm để xác định mức hỗ trợ.

Riêng những nhân viên tiếp tục ở lại làm việc, hỗ trợ các công việc cần thiết phục vụ quá trình giải thể trong thời gian ngắn, công ty sẽ chi trả khoản thưởng hoạt động đặc biệt. Mức thưởng tương đương 50% lương cơ bản cho mỗi ngày làm việc của từng người.

Các khoản hỗ trợ bổ sung này được thực hiện song song với những chế độ và trợ cấp mà người lao động được hưởng theo quy định pháp luật.

3. Etsy sa thải khoảng 220 nhân viên, bồi thường tối thiểu 16 tuần lương

Ngày 5/8/2026, Etsy thông báo cắt giảm khoảng 220 nhân sự, tương đương 12% lực lượng lao động, trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu. Phần lớn nhân viên bị ảnh hưởng thuộc bộ phận sản phẩm và kỹ thuật.

Trụ sở Etsy (Ảnh: CNBC)

CEO Kruti Patel Goyal cho biết công ty muốn cải thiện khả năng phối hợp và tốc độ ra quyết định. Bà nhấn mạnh việc cắt giảm không xuất phát từ mục tiêu thu hẹp quy mô doanh nghiệp hay trực tiếp do AI thúc đẩy.

Về chính sách bồi thường, nhân viên bị sa thải sẽ nhận ít nhất 16 tuần lương. Khoản tiền này có thể tăng thêm tùy theo thời gian làm việc tại công ty. Etsy cũng tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế trong tối đa 12 tháng và cung cấp các quyền lợi khác.

4. Microsoft cắt giảm 4.800 nhân sự, bồi thường tối đa 39 tuần lương, tặng cổ phiếu và duy trì bảo hiểm y tế

Ngày 8/7/2026, Microsoft triển khai đợt cắt giảm 4.800 người, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu. Gói bồi thường dành cho nhân viên được Microsoft công bố như sau.

Nhân sự bị ảnh hưởng sẽ nhận ít nhất 60 ngày lương cơ bản. Mức bồi thường cụ thể phụ thuộc vào cấp bậc và thời gian làm việc tại công ty.

Với nhân viên thuộc cấp nội bộ 64 trở xuống, Microsoft chi trả một tuần lương cơ bản cho mỗi 6 tháng làm việc. Nhân viên cấp 65–67, tương ứng các vị trí quản lý, được nhận 2 tuần lương cho mỗi 6 tháng công tác.

Không chỉ dừng ở khoản tiền mặt, Microsoft còn tiếp tục cho nhân viên hưởng quyền lợi cổ phiếu trong khoảng 6-12 tháng, tùy thâm niên. Người lao động cũng được duy trì bảo hiểm y tế trong 6 tháng.

Microsoft (Ảnh: BI)

5. Snap cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự, hỗ trợ 4 tháng lương cùng quyền lợi cổ phiếu

Ngày 15/4/2026, CEO Evan Spiegel thông báo Snap sẽ cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự, tương đương 16% lực lượng lao động toàn thời gian.

Văn phòng Snap (Ảnh: Behance)

Trong thông báo gửi nhân viên, Snap cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ nhận 4 tháng lương bồi thường, bảo hiểm y tế và quyền lợi cổ phiếu, đồng thời được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Điểm đáng chú ý là Snap không chỉ tập trung vào khoản tiền bồi thường trước mắt mà còn duy trì một số quyền lợi liên quan đến sức khỏe và tài sản của nhân viên. Việc tiếp tục được hưởng quyền lợi cổ phiếu có thể giúp người lao động giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới.

Theo CEO Evan Spiegel, việc tái cơ cấu nhằm giúp Snap hoạt động nhanh và hiệu quả hơn, đồng thời giảm chi phí thường niên hóa hơn 500 triệu USD trong nửa cuối năm 2026.

(Tổng hợp)