Canva sa thải nhân viên trong “thời điểm khó khăn nhất lịch sử”: người rời đi nhận ít nhất sáu tháng lương, giữ MacBook được cấp và có thể xin hỗ trợ 10.000 USD

Trong thông báo gửi nhân viên đầu tháng 11, đồng sáng lập kiêm CEO Melanie Perkins cho biết Canva sẽ thay đổi đáng kể cơ cấu tổ chức, địa điểm làm việc của một số nhóm và những vai trò cần thiết cho giai đoạn tiếp theo. Bà gọi đây là thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử 13 năm của công ty.

Đợt tái cơ cấu ảnh hưởng tới 1.271 người, tương đương 22% nhân sự. Tuy nhiên, đây không phải số người chắc chắn bị sa thải: một phần sẽ thay đổi vai trò hoặc được yêu cầu chuyển tới các đầu mối tập trung, trong khi một phần phải rời công ty. Canva chưa công bố số nhân viên thực sự mất việc.

Điểm thu hút sự chú ý là gói hỗ trợ dành cho người rời đi. Theo Canva, mỗi người sẽ nhận ít nhất sáu tháng lương, bất kể đang làm việc tại quốc gia nào. Khoản này đã bao gồm các quyền lợi bắt buộc theo luật định, thay vì được tính hoàn toàn riêng rồi cộng thêm vào các khoản trợ cấp khác.

Nhân viên rời công ty cũng được giữ chiếc MacBook Canva đã cấp để làm việc. Perkins giải thích rằng không phải ai cũng có máy tính cá nhân. Với nhân viên gia nhập trong năm vừa qua, Canva bỏ điều kiện phải làm đủ một năm mới được hưởng quyền lợi cổ phần, giúp người phải rời công ty sớm vẫn được tiếp cận quyền lợi này.

Canva công bố gói hỗ trợ nhân viên rời công ty, gồm ít nhất sáu tháng lương, quyền giữ MacBook và cơ hội đăng ký khoản hỗ trợ 10.000 USD để khởi nghiệp hoặc làm dự án cộng đồng. Ảnh: Canva.

Các hỗ trợ khác bao gồm tiếp tục duy trì quyền lợi chăm sóc sức khỏe trong 12 tháng tại những quốc gia Canva đang cung cấp chế độ này. Canva Care, chương trình hỗ trợ nhân viên của công ty, cũng được kéo dài một năm và mở rộng cho thành viên gia đình.

Ở khía cạnh tìm việc, người rời công ty sẽ được tư vấn nghề nghiệp cá nhân, chuẩn bị phỏng vấn và sử dụng LinkedIn Premium trong một năm. Canva cho biết sẽ dành một phần đáng kể đội ngũ tuyển dụng để hỗ trợ sửa hồ sơ và luyện phỏng vấn. Công ty còn xây dựng danh bạ nhân sự tự nguyện tham gia, sau đó chia sẻ với nhà đầu tư, đối tác và mạng lưới trong ngành để kết nối cơ hội mới.

Ngoài gói hỗ trợ chuyển tiếp, Canva ra mắt Canva Collective Fund với các khoản hỗ trợ 10.000 USD cho nhân viên rời công ty muốn bắt đầu một hoạt động riêng. Phạm vi có thể là thành lập doanh nghiệp hoặc triển khai dự án mang lại giá trị cho cộng đồng địa phương.

Về lý do tái cơ cấu, Perkins cho biết tăng trưởng của Canva đã chậm lại lần đầu tiên trong một thập kỷ. Khi công ty mở rộng, công việc bị chia nhỏ giữa nhiều nhóm và chuyên môn hẹp, khiến việc cải thiện sản phẩm cần quá nhiều khâu bàn giao, phối hợp.

Canva sẽ hợp nhất các nhóm Product, Growth và Platform thành một tổ chức sản phẩm, giảm tầng quản lý và gộp những trách nhiệm chồng chéo. Sydney sẽ trở thành đầu mối chính của thêm nhiều nhóm sản phẩm. Từ tháng 1/2027, phần lớn nhân viên theo mô hình hybrid được kỳ vọng tới văn phòng khoảng hai đến ba ngày mỗi tuần.

Đợt tái cơ cấu của Canva diễn ra giữa làn sóng điều chỉnh nhân sự trong ngành công nghệ, khi nhiều doanh nghiệp phải cân đối lại nguồn lực trước áp lực tăng trưởng và sự phát triển nhanh của AI. Tuy nhiên, Canva chưa trực tiếp quy việc cắt giảm nhân sự cho AI thay thế người lao động, mà nhấn mạnh nhu cầu đơn giản hóa tổ chức và thay đổi cách vận hành.

Trong bối cảnh nhiều công ty liên tiếp thông báo cắt giảm việc làm, các chính sách dành cho người ra đi của Canva cũng nhận được những phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Theo Fast Company, nhiều bình luận dưới bài đăng của CEO Melanie Perkins đánh giá cao cách công ty truyền đạt quyết định và hỗ trợ nhân viên. Jasveer Singh, CEO KnotDating, cũng ca ngợi sự chu đáo, thẳng thắn và hào phóng trong thông báo. Những lời khen tập trung vào cách Canva hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, dù việc mất việc vẫn mang tới nhiều khó khăn và bất định.

Tuấn Nguyễn