Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ sẽ công bố khung pháp lý đối với các phòng thí nghiệm AI trong tháng 11

| | Kinh tế số

Chính quyền liên bang Mỹ sẽ công bố các luật và quy định áp dụng đối với các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước trong tháng 11, theo phát biểu ngày 4-11 của Giám đốc Công nghệ Lầu Năm Góc Emil Michael.

Tại hội nghị công nghệ do báo The Wall Street Journal tổ chức ở Napa, bang California, ông Michael cho biết thông tin sẽ được công khai trong một đến hai tuần tới. Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Siêu trí tuệ, cơ quan liên ngành được Tổng thống Donald Trump thành lập nhằm xây dựng chính sách quốc gia về AI.

Mỹ sẽ công bố khung pháp lý đối với các phòng thí nghiệm AI trong tháng 11- Ảnh 1.

Mỹ sẽ công bố khung pháp lý quản lý các phòng thí nghiệm AI trong tháng này. Ảnh: Reuters Connect

Khung hướng dẫn sắp được công bố sẽ làm rõ cách áp dụng các luật liên bang hiện hành đối với quá trình phát triển AI, tập trung vào bảo mật dữ liệu, tính minh bạch của mô hình và trách nhiệm giải trình. Các đơn vị phát triển mô hình phục vụ dự án có yêu cầu bảo mật cao sẽ được hướng dẫn cụ thể về xử lý dữ liệu huấn luyện nhạy cảm và thực hiện các biện pháp an ninh theo tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hướng dẫn cũng sẽ làm rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định mua sắm liên bang đối với phát triển phần mềm; yêu cầu xử lý dữ liệu an ninh quốc gia dùng để huấn luyện AI; các hạn chế về kiểm soát xuất khẩu đối với kiến trúc và trọng số mô hình; cùng tiêu chuẩn an ninh mạng đối với hạ tầng điện toán đám mây lưu trữ dữ liệu AI của chính phủ.

Đi kèm là danh mục kiểm tra việc tuân thủ hợp đồng, quy trình kiểm toán và các bước xử lý sự cố an ninh. Các phòng thí nghiệm sẽ phải lưu hồ sơ về quá trình huấn luyện, thử nghiệm và xác minh mô hình để phục vụ kiểm toán, bảo đảm trách nhiệm giải trình khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

Theo giới quan sát, việc làm rõ những nghĩa vụ này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc pháp lý đang cản trở quá trình chuyển giao công nghệ từ khu vực tư nhân sang quân sự. Qua đó, chính sách có thể thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ và nhà thầu quốc phòng trong những lĩnh vực như phát hiện mối đe dọa, hậu cần và phân tích tình báo.

Ông Michael nhấn mạnh chính quyền muốn tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của công chúng mà vẫn duy trì động lực đổi mới sáng tạo. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu chính quyền không chủ động đưa ra hướng dẫn, 535 thành viên Quốc hội có thể xây dựng những quy định quá mức, kìm hãm sự phát triển của ngành AI.

Sau khi được công bố trong tháng 11, khung hướng dẫn sẽ được lấy ý kiến công khai trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế chính thức vào đầu năm 2027.

Theo Đỗ Hương

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố kết quả rà soát chính sách giá, phí của Grab: Grab dành gần 3.000 tỷ đồng làm ngay những việc sau

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố kết quả rà soát chính sách giá, phí của Grab: Grab dành gần 3.000 tỷ đồng làm ngay những việc sau Nổi bật

Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong lĩnh vực này, dự kiến đạt 49 tỷ USD ngay trong năm nay

Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong lĩnh vực này, dự kiến đạt 49 tỷ USD ngay trong năm nay Nổi bật

Vì sao đã chuẩn hóa SIM chính chủ, xử lý SIM rác nhưng cuộc gọi lừa đảo vẫn xuất hiện nhiều?

Vì sao đã chuẩn hóa SIM chính chủ, xử lý SIM rác nhưng cuộc gọi lừa đảo vẫn xuất hiện nhiều?

15:32 , 05/11/2026
Trung Quốc chế tạo robot khổng lồ cao 4m, có thể nâng vật nặng 500kg

Trung Quốc chế tạo robot khổng lồ cao 4m, có thể nâng vật nặng 500kg

14:25 , 05/11/2026
Dùng AI tạo ra hàng nghìn hồ sơ sinh viên "ma" để vay tiền ngân hàng, "rút ruột" hàng triệu USD

Dùng AI tạo ra hàng nghìn hồ sơ sinh viên "ma" để vay tiền ngân hàng, "rút ruột" hàng triệu USD

13:59 , 05/11/2026
Google tắt công cụ AI đối với học sinh tại Mỹ

Google tắt công cụ AI đối với học sinh tại Mỹ

13:51 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên