Mỹ sẽ công bố khung pháp lý đối với các phòng thí nghiệm AI trong tháng 11

Tại hội nghị công nghệ do báo The Wall Street Journal tổ chức ở Napa, bang California, ông Michael cho biết thông tin sẽ được công khai trong một đến hai tuần tới. Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Siêu trí tuệ, cơ quan liên ngành được Tổng thống Donald Trump thành lập nhằm xây dựng chính sách quốc gia về AI.

Mỹ sẽ công bố khung pháp lý quản lý các phòng thí nghiệm AI trong tháng này. Ảnh: Reuters Connect

Khung hướng dẫn sắp được công bố sẽ làm rõ cách áp dụng các luật liên bang hiện hành đối với quá trình phát triển AI, tập trung vào bảo mật dữ liệu, tính minh bạch của mô hình và trách nhiệm giải trình. Các đơn vị phát triển mô hình phục vụ dự án có yêu cầu bảo mật cao sẽ được hướng dẫn cụ thể về xử lý dữ liệu huấn luyện nhạy cảm và thực hiện các biện pháp an ninh theo tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hướng dẫn cũng sẽ làm rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định mua sắm liên bang đối với phát triển phần mềm; yêu cầu xử lý dữ liệu an ninh quốc gia dùng để huấn luyện AI; các hạn chế về kiểm soát xuất khẩu đối với kiến trúc và trọng số mô hình; cùng tiêu chuẩn an ninh mạng đối với hạ tầng điện toán đám mây lưu trữ dữ liệu AI của chính phủ.

Đi kèm là danh mục kiểm tra việc tuân thủ hợp đồng, quy trình kiểm toán và các bước xử lý sự cố an ninh. Các phòng thí nghiệm sẽ phải lưu hồ sơ về quá trình huấn luyện, thử nghiệm và xác minh mô hình để phục vụ kiểm toán, bảo đảm trách nhiệm giải trình khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

Theo giới quan sát, việc làm rõ những nghĩa vụ này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc pháp lý đang cản trở quá trình chuyển giao công nghệ từ khu vực tư nhân sang quân sự. Qua đó, chính sách có thể thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ và nhà thầu quốc phòng trong những lĩnh vực như phát hiện mối đe dọa, hậu cần và phân tích tình báo.

Ông Michael nhấn mạnh chính quyền muốn tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của công chúng mà vẫn duy trì động lực đổi mới sáng tạo. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu chính quyền không chủ động đưa ra hướng dẫn, 535 thành viên Quốc hội có thể xây dựng những quy định quá mức, kìm hãm sự phát triển của ngành AI.

Sau khi được công bố trong tháng 11, khung hướng dẫn sẽ được lấy ý kiến công khai trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế chính thức vào đầu năm 2027.