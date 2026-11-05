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Sau vụ cháy tại trường THCS Kim Liên, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn

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Sau vụ cháy tại trường THCS Kim Liên, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không tổ chức dạy học ở nơi chưa bảo đảm an toàn.

Chiều 5/11, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường và các trường học trực thuộc, yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn, đặc biệt tại những cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm.

Theo chỉ đạo của Sở, các nhà trường chỉ được tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện về an ninh, an toàn trường học và phòng cháy chữa cháy. Tuyệt đối không tổ chức dạy học tại những địa điểm chưa đáp ứng yêu cầu an toàn.

Đối với công trình đang thi công trong khuôn viên trường, các đơn vị phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Sau vụ cháy tại trường THCS Kim Liên, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn- Ảnh 1.

Khói ngùn ngụt từ vụ cháy lớn dãy phòng học tạm tại trường THCS Kim Liên ngày 5/11.

Sở GD&ĐT Hà Nội đồng thời yêu cầu tất cả trường học chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở; không chủ quan, lơ là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện.

Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Các trường phải kiểm tra việc bố trí, sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn và các đường thoát hiểm không bị che chắn, cản trở.

Đặc biệt, hệ thống và phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn phải được kiểm tra thực tế, bảo đảm khả năng hoạt động khi xảy ra sự cố.

Các cơ sở giáo dục cũng phải xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Những tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được khắc phục kịp thời.

Sau vụ cháy tại trường THCS Kim Liên, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn- Ảnh 2.

Dãy phòng học lớp 6 tại Trường THCS Kim Liên sau khi dập cháy.

Sở GD&ĐT Hà Nội giao người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

Các trường phải thường xuyên kiểm tra, khắc phục hạn chế, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm.

Kết quả rà soát và khắc phục phải được các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 15/11 để báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, khoảng 12h18 trưa nay 5/11, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà tạm của trường THCS Kim Liên, Hà Nội.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo Ngọc Thu/VTC News

VTC News

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