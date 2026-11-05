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Chủ tịch Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ cháy trường học làm 1 người tử vong

| | Bất động sản

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hiện trường vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy trường học làm 1 người tử vong, xảy ra vào ngày 5/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các Sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND phường Kim Liên và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 12h, một vụ cháy xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã điều động khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo Thanh Hà

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