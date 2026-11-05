Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền gọi ông Trịnh Văn Quyết là "ông em tôi" và dặn dò "giữ vững tinh thần...cần gì cứ bảo tôi"

Tại sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC với chủ đề "25 năm tận tâm dựng xây" ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank, Chủ tịch Hiệp hội các Tổ chức Dịch vụ Phát triển Kinh doanh Việt Nam (VABSO) đã dành nhiều lời chân thành và sâu sắc cho ông Trịnh Văn Quyết.

"Ông em tôi hãy giữ vững tinh thần, bản lĩnh quyết đoán, bản lĩnh đột phá sáng tạo và vươn xa hơn nữa", ông Vũ Văn Tiền căn dặn. Ông Tiền cũng gửi lời đến toàn bộ người FLC chung sức, chung lòng cùng vị thuyền trưởng Trịnh Văn Quyết.

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco cũng nhắn nhủ ông Trịnh Văn Quyết "nếu cần gì cứ bảo tôi, về mặt tinh thần".

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco chia sẻ thêm hiện nay pháp lý rất quan trọng. Mọi hoạt động triển khai dự án đều phải tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, sự phối hợp và đồng thuận giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương cũng là điều kiện quan trọng để các dự án được triển khai hiệu quả.

Theo ông Tiền, giai đoạn này thị trường khó khăn, lãi suất lên đến 14-15%, thậm chí có ngân hàng lãi vay cao hơn nữa nhưng ông tin rằng việc liên kết hỗ trợ nhau là rất cần thiết để chung tay vượt qua khó khăn.

Được biết, cũng tại sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cũng đã viết tặng ông Quyết một bài hát vô cùng sâu sắc. Trong đó có những lời bài hát vô cùng ý nghĩa, như lời ông muốn động viên người bạn.

"Bình yên thôi... đừng trách mình nhiều nữa

Đã hết lòng, ai chẳng có lúc sai

Còn một phần trăm vụng về, sai sót

Biết sửa mình... rồi nhẹ bước ngày mai..

Bình yên thôi... rồi mùa thu sẽ tới

Thương chính mình, thương cả những người xa

Cứ bước tiếp bằng tấm lòng tử tế

Giữ chút ấm sau giông gió đi qua".

Doanh nhân Vũ Văn Tiền trao quà kỷ niệm cho ông Trịnh Văn Quyết

Theo lời ông Hoàng, trong một lần gặp nhau tại TP.HCM, ông Trịnh Văn Quyết thấy người bạn mặc chiếc áo chưa đẹp nên đề nghị thay áo và tặng ngay một chiếc áo khác tại khách sạn 5 sao.

Chủ tịch Đèo Cả mô tả hai người chơi với nhau rất thân, theo đúng nghĩa "cởi áo cho nhau". Ông cũng cho biết cả hai thường chia sẻ về công việc, những dự định kinh doanh và mong muốn kết nối trong một số lĩnh vực. Nhân dịp này, ông Hồ Minh Hoàng còn sáng tác ca khúc mang tên "Bình yên thôi" để dành tặng người bạn doanh nhân.



Được biết, trước đó ngay trước sinh nhật 25 năm của Tập đoàn FLC, Nhà sáng lập FLC – ông Trịnh Văn Quyết đã có những chia sẻ vô cùng tâm huyết.

“25 năm FLC (25/10), doanh nghiệp có khi khó khăn, có khi thuận lợi, có những thất bại, có những thành công. Có những việc làm được, có những việc chưa làm được, nhưng tất cả đều có công sức và nỗ lực không ngừng của những người đã và đang đồng hành”, ông Quyết viết.

Nhà sáng lập FLC gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp đã cùng nhau cố gắng trong những năm qua, đồng thời nhắn nhủ: “Chúng ta tiếp tục hành trình”.







