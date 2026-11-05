Hoãn khởi công sân vận động 30.000 chỗ ngồi bị đội vốn gần 3 lần, nhà thầu bất ngờ tạm dừng kế hoạch ký hợp đồng

Dự án xây dựng sân vận động Vila Belmiro mới của CLB Santos Futebol Clube (Brazil) có tổng vốn đầu tư dự kiến 700 triệu real (hơn 3.300 tỷ đồng), sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi. Công trình được quy hoạch thay thế sân Urbano Caldeira hiện hữu, nhưng sau nhiều năm chuẩn bị vẫn chưa thể khởi công do những vướng mắc về tài chính và hợp đồng với nhà thầu.

Sân vận động mới tọa lạc tại thành phố Santos, bang São Paulo, trên khu đất của sân Urbano Caldeira hiện tại, thuộc khu Vila Belmiro. Dự án có diện tích khu đất khoảng 71.000 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 68.000 m2.

Không chỉ phục vụ các trận đấu của Santos, công trình được định hướng phát triển thành tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại đa năng, có khả năng tổ chức hòa nhạc, sự kiện văn hóa và nhiều hoạt động ngoài bóng đá.

Thiết kế sân vận động bao gồm hệ thống khán đài, khu vực VIP, phòng thay đồ, phòng họp báo, bãi đỗ xe và các không gian thương mại. Theo Ge Globo, phương án được công bố tháng 4/2026 bố trí 28 cửa hàng bên trong và 17 cửa hàng bên ngoài sân. Khu vực đỗ xe có 310 chỗ ở tầng trệt, với khả năng tăng lên 620 chỗ nếu xây dựng thêm một tầng.

Việc tích hợp các khu thương mại, dịch vụ và không gian tổ chức sự kiện nhằm mở rộng nguồn thu, thay vì chỉ phụ thuộc vào doanh thu từ các trận đấu. Santos và WTorre kỳ vọng sân vận động mới có thể trở thành một điểm đến giải trí, khai thác quanh năm thông qua hoạt động bán lẻ, dịch vụ và tổ chức sự kiện.

Để kiểm soát ngân sách, thiết kế công trình đã trải qua nhiều lần điều chỉnh. Theo Ge Globo, phương án trước đây từng đề cập đến việc bố trí mái che cho mặt sân, nhưng hạng mục này sau đó bị loại bỏ nhằm giảm chi phí. Một số không gian chức năng và khu vực đỗ xe cũng được điều chỉnh.

Phối cảnh sân vận động Vila Belmiro mới.

Vốn đầu tư tăng gần 3 lần sau nhiều lần điều chỉnh

Kế hoạch xây dựng sân Vila Belmiro mới được Santos và WTorre theo đuổi từ năm 2020. Khi đó, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 triệu real, thấp hơn đáng kể so với mức 700 triệu real được công bố hiện nay.

Tháng 10/2020, Hội đồng Deliberative của Santos thông qua việc tiếp tục nghiên cứu dự án với 158 phiếu thuận, 4 phiếu phản đối và một phiếu trắng. Theo UOL, phương án ban đầu có sức chứa khoảng 25.000 người, có thể tăng lên 30.000 người nếu điều chỉnh một số khu vực khán đài. WTorre dự kiến thu xếp toàn bộ vốn đầu tư và được quyền khai thác sân trong thời hạn 30-35 năm.

Đến tháng 4/2022, ngân sách dự án được đề cập ở mức khoảng 400 triệu real. Theo Diario do Peixe, phương án WTorre trình bày trước Hội đồng Santos khi đó có sức chứa 30.000 khán giả, khoảng 500 chỗ đỗ xe và thời hạn khai thác 30-35 năm.

Quá trình điều chỉnh ngân sách diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm biến động mạnh giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép và xi măng. Lãnh đạo của Santos khi đó cho biết phương án đầu tiên không còn khả thi về mặt tài chính do chi phí đầu vào và lãi suất tăng, khiến việc tìm kiếm nhà đầu tư trở nên khó khăn hơn.

Đến tháng 12/2022, WTorre tiếp tục trình bày một phương án ngân sách khoảng 300 triệu real trước Hội đồng Santos. Theo Ge Globo, doanh nghiệp dự kiến huy động khoảng 200 triệu real từ việc bán trước các sản phẩm của sân vận động, phần còn lại được thu xếp thông qua các nhà đầu tư.

Tháng 9/2023, Ge Globo tiếp tục đề cập mức vốn ước tính khoảng 400 triệu real trong bối cảnh dự án có thêm những điều chỉnh về thiết kế và ngân sách.

Đến tháng 8/2025, khi chính quyền thành phố Santos phê duyệt dự án kiến trúc, WTorre công bố tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 700 triệu real. So với phương án 250 triệu real năm 2020, con số này cao gấp 2,8 lần.

Cùng với mức đầu tư tăng lên, bài toán huy động vốn cũng trở nên phức tạp hơn. Theo phương án công bố năm 2025, dự án cần huy động ít nhất 420 triệu real, tương đương 60% tổng vốn đầu tư dự kiến, trước khi có thể khởi công.

Nguồn tiền này dự kiến đến từ việc bán trước chỗ ngồi, các khu vực VIP và sản phẩm thương mại gắn với sân vận động. Đây là mô hình được Santos và WTorre tính toán nhằm tạo nguồn thu ngay từ giai đoạn chuẩn bị, đồng thời giảm áp lực vốn trực tiếp lên CLB.

Vướng mắc tài chính khiến dự án chưa thể khởi công

Dù đã được chính quyền địa phương phê duyệt về kiến trúc, Vila Belmiro mới vẫn chưa thể chuyển sang giai đoạn thi công. Những vướng mắc về huy động vốn và thỏa thuận hợp tác với WTorre đang trở thành rào cản lớn nhất của dự án.

Ngày 8/8/2025, chính quyền thành phố Santos thông báo phê duyệt dự án sân vận động đa năng mới sau quá trình đánh giá của các cơ quan chuyên môn. Đây là cột mốc quan trọng trong kế hoạch thay thế sân Urbano Caldeira hiện hữu.

Tuy nhiên, Santos và WTorre vẫn phải giải quyết các điều kiện liên quan đến hợp đồng, nguồn vốn và giấy phép triển khai.

Theo Ge Globo, hai bên đã mất nhiều năm đàm phán để thống nhất các điều khoản hợp tác. Đến giữa tháng 3/2026, Santos và WTorre đạt đồng thuận về nội dung hợp đồng cuối cùng, hoàn tất dự thảo sau nhiều cuộc họp và trao đổi.

Dù vậy, việc ký kết chính thức bất ngờ bị đình lại. Trong bài viết ngày 30/4/2026, Ge Globo cho biết WTorre đề nghị tạm hoãn ký hợp đồng để giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến BTG Pactual.

Theo nguồn tin này, WTorre còn phải đàm phán với các tổ chức tài chính để xử lý những nghĩa vụ nợ, đồng thời tìm kiếm đối tác thương mại cho quyền khai thác tên sân vận động (naming rights). Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thu xếp nguồn lực cho công trình.

Đến ngày 31/7/2026, Ge Globo tiếp tục cho biết đàm phán giữa hai bên đã đình lại hơn 3 tháng, chưa có phương án cụ thể để nối lại. Một khoản nợ của WTorre với Banco do Brasil cũng được chuyển giao cho đơn vị quản lý tín dụng có liên quan đến BTG, giao dịch đang bị tranh chấp tại tòa án ở bang São Paulo.

Trong bối cảnh đó, Santos chưa thể thúc đẩy dự án khi những vấn đề tài chính của đối tác có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng.

Hiện HWTorre vẫn cần thu xếp ít nhất 420 triệu real, tương đương 60% tổng vốn đầu tư dự kiến, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức tài chính và hợp đồng hợp tác.

Như vậy, sau nhiều năm chuẩn bị, dự án vẫn chưa thể vượt qua hai nút thắt chính là nguồn vốn và thỏa thuận với nhà thầu. Kế hoạch khởi công trong nửa đầu năm 2026 đã không đạt được như kỳ vọng.

Trong thời gian chờ đợi, Santos tiếp tục cải tạo sân Urbano Caldeira hiện hữu để phục vụ hoạt động thi đấu. Theo Ge Globo, CLB đã sửa chữa một số khu vực khán đài, đồng thời lên kế hoạch nâng cấp phòng VIP và các không gian chức năng.

Theo phương án của WTorre, thời gian xây dựng sân vận động mới dự kiến khoảng 40 tháng kể từ khi chính thức khởi công. Do dự án chưa có lịch thi công cụ thể, thời điểm hoàn thành hiện vẫn chưa thể xác định.

Với Santos, Vila Belmiro mới không chỉ là công trình thay thế sân bóng cũ mà còn được kỳ vọng trở thành tài sản thương mại quan trọng, tạo thêm nguồn thu từ bóng đá, giải trí và dịch vụ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này, CLB và WTorre trước hết phải giải quyết bài toán huy động vốn và hoàn tất thỏa thuận triển khai dự án.