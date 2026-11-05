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Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ

| | Bất động sản

Sáng 5/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, trong đó có nội dung xem xét việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sáng 5/11, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Như Ý.

Theo tờ trình, sẽ bổ sung một số nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Cụ thể gồm xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự rút gọn.

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Xem xét, thảo luận và quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp về 2 nội dung gồm:

Báo cáo của Chính phủ về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Cùng với đó, điều chỉnh tên gọi, phạm vi, hình thức quyết nghị với nội dung xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 107/2023 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp.

Theo ông Lê Quang Mạnh, Chính phủ cũng đề xuất bổ sung vào nghị quyết kỳ họp một số nội dung gồm:

Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết 19 của Quốc hội.

Quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Do thời gian từ nay đến kết thúc đợt 1 kỳ họp không còn nhiều, để tránh việc điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp.

Nếu hồ sơ tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, trong đó với nội dung về điều chỉnh địa giới thì đề nghị bố trí trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường theo trình tự, thủ tục quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình cho phù hợp.

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11, giữ nguyên thời gian bế mạc vào ngày 21/11.

Trước đó, chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, nghị quyết tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ cũng đã thông qua nghị quyết, thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.

Theo Trường Phong - Luân Dũng

Tiền phong

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