Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo “thiệp cưới điện tử”, chiếm quyền tài khoản

| | Sống

Cảnh báo “thiệp cưới điện tử”, chiếm quyền tài khoản

Theo Công an thành phố Hà Nội, gần đây, tội phạm công nghệ cao lợi dụng thói quen gửi thiệp cưới trực tuyến để phát tán đường link độc hại qua Facebook, Zalo. Khi người nhận nhấp vào link giả mạo, họ có thể bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, cài mã độc vào điện thoại và mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo đó, các website giả mạo thường yêu cầu người dùng đăng nhập lại, cung cấp mật khẩu, số điện thoại hoặc mã OTP để xem thiệp. Một số link còn dụ nạn nhân tải ứng dụng chứa mã độc, cấp quyền đọc tin nhắn, danh bạ và quyền trợ năng, qua đó theo dõi thao tác, đánh cắp mã OTP và thực hiện giao dịch ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Hành vi tạo website giả mạo, phát tán mã độc để xâm nhập trái phép thiết bị, tài khoản và chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 289 và Điều 290 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân thực hiện nguyên tắc “4 Không - 1 Luôn”: Không vội tin, không nhấn đường link lạ, không cung cấp thông tin bảo mật, không chuyển tiền hoặc cấp quyền truy cập khi chưa xác minh, luôn kiểm tra thông tin trước khi thao tác.

Người dân cần cảnh giác với tin nhắn có đường link lạ, cách xưng hô bất thường, gửi hàng loạt hoặc liên tục thúc giục nhấn link nhưng né tránh gọi điện, gọi video.

Tuyệt đối không nhập mật khẩu, mã OTP hay thông tin ngân hàng vào website để xem thiệp; không cài tệp ứng dụng ngoài kho chính thống hoặc cấp quyền trợ năng cho ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nên bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản mạng xã hội và gọi trực tiếp cho người gửi để xác minh.

Nếu nghi ngờ đã lộ thông tin, cần ngắt kết nối mạng thiết bị, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp, đổi mật khẩu bằng thiết bị an toàn khác và lưu giữ bằng chứng để trình báo cơ quan công an gần nhất.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới nhắm vào các bà, các mẹ: Sập bẫy vì thương "cháu Hải"

Theo Bảo Lâm

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên, ông Phạm Nhật Vượng cho triển khai mô hình trường đặc biệt tại thành phố đông dân thứ 2 cả nước, 8,8 triệu dân: Hoạt động ngay năm sau

Lần đầu tiên, ông Phạm Nhật Vượng cho triển khai mô hình trường đặc biệt tại thành phố đông dân thứ 2 cả nước, 8,8 triệu dân: Hoạt động ngay năm sau Nổi bật

Lần đầu tiên, ngôi trường hơn 450 tỷ có cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia: Sở hữu hơn 1.400 giải quốc gia, 5 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Lần đầu tiên, ngôi trường hơn 450 tỷ có cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia: Sở hữu hơn 1.400 giải quốc gia, 5 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ Nổi bật

Trẻ có nhất định phải ngủ trưa không? Ép con ngủ có khi còn nhiều tác hại!

Trẻ có nhất định phải ngủ trưa không? Ép con ngủ có khi còn nhiều tác hại!

17:16 , 27/10/2026
Chuyển khoản thành công 18.000.000 đồng đến tài khoản của người phụ nữ cùng quê Cà Mau, Trịnh Văn Cường lập tức báo công an

Chuyển khoản thành công 18.000.000 đồng đến tài khoản của người phụ nữ cùng quê Cà Mau, Trịnh Văn Cường lập tức báo công an

17:03 , 27/10/2026
Đột quỵ rất “sợ” 2 loại trà này: Nhiều người Việt uống mỗi ngày

Đột quỵ rất “sợ” 2 loại trà này: Nhiều người Việt uống mỗi ngày

16:46 , 27/10/2026
5 cây ác bước vào nhà, ông bà nhìn thấy muốn TIỄN ĐI NGAY: Phúc chưa kịp đến, họa đã chực chờ

5 cây ác bước vào nhà, ông bà nhìn thấy muốn TIỄN ĐI NGAY: Phúc chưa kịp đến, họa đã chực chờ

16:28 , 27/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên