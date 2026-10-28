Công an cảnh báo tất cả người dân khi nhận được tin nhắn có nội dung sau

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải, từ đầu tháng 10/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng gửi tin nhắn kèm hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm, sau đó đe dọa sẽ phát tán công khai nếu người nhận không chuyển tiền. Trước tình trạng này, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo, đồng thời hướng dẫn người dân cách nhận diện và xử lý để tránh trở thành nạn nhân của hành vi tống tiền.

Ảnh Bộ Công an

Gần 20 người bị đe dọa, có trường hợp bị đòi tới 1,5 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong những ngày đầu tháng 10/2026, đơn vị đã tiếp nhận gần 20 trường hợp trình báo về việc bất ngờ nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm. Điểm chung là các nội dung này đều có dấu hiệu bị chỉnh sửa, cắt ghép bằng công nghệ nhằm gây sức ép với người nhận.

Thông tin từ Báo Thanh Hóa cho biết, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ để liên hệ trực tiếp với nạn nhân. Chúng gửi những hình ảnh nhạy cảm có khuôn mặt giống người nhận, sau đó liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội nếu không được chuyển tiền.

Một người bị đe dọa chia sẻ với Báo Thanh Hóa rằng, ngay cả khi không trả lời tin nhắn, các đối tượng vẫn tiếp tục gây sức ép bằng cách dọa đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Những lời đe dọa liên tiếp khiến người này không khỏi hoang mang.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm tới cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Việc lợi dụng tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc được xem là cách để các đối tượng buộc nạn nhân phải chuyển tiền.

Thậm chí, có trường hợp khi việc đe dọa qua tin nhắn, cuộc gọi không đạt mục đích, các đối tượng đã phát tán hình ảnh giả mạo vào những hội nhóm trên mạng xã hội nhằm gia tăng sức ép.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng hướng dẫn, giúp những người bị đe dọa ổn định tâm lý và nhận diện thủ đoạn. Nhờ vậy, nhiều trường hợp đã không mắc bẫy, không chuyển tiền theo yêu cầu.

Hình ảnh, video nhạy cảm có thể được tạo ra bằng công nghệ

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng bắt đầu từ việc thu thập hình ảnh cá nhân được đăng tải trên mạng xã hội. Sau đó, chúng sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh hoặc video có nội dung nhạy cảm.

Các đối tượng còn thu mua dữ liệu cá nhân trên internet, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake để ghép khuôn mặt nạn nhân vào những hình ảnh giả mạo. Điều này khiến nội dung được tạo ra có vẻ giống thật, dễ gây hoang mang cho người nhận.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định phần lớn số điện thoại dùng để gửi tin nhắn đe dọa là SIM rác. Các đối tượng còn sử dụng công nghệ phát tán tin nhắn hàng loạt, có máy chủ đặt tại nước ngoài, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Điều đáng lo ngại là người dân hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu dù chưa từng chụp hay quay bất kỳ hình ảnh, video nhạy cảm nào. Chỉ từ những bức ảnh cá nhân được công khai trên mạng xã hội, kẻ xấu đã có thể lợi dụng công nghệ để tạo ra nội dung giả mạo.

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Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, người dân không nên hoảng sợ khi nhận được những tin nhắn như vậy. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi chúng hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

Công an hướng dẫn cách xử lý khi nhận được tin nhắn đe dọa

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi bất ngờ nhận được hình ảnh, video nhạy cảm kèm lời đe dọa phát tán. Điều quan trọng nhất là không vội tin vào những nội dung được gửi đến và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ chấm dứt hành vi đe dọa. Ngược lại, điều này còn có thể khiến người bị nhắm tới tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền.

Bên cạnh đó, người dân không nên tranh cãi, tiếp tục trò chuyện hoặc làm theo bất kỳ yêu cầu nào của đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu bị đe dọa, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý. Những tin nhắn, số điện thoại và thông tin liên quan cũng nên được lưu giữ để cung cấp cho lực lượng chức năng khi cần thiết.

Cơ quan Công an đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, hạn chế công khai những hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc gia đình có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép. Không tùy tiện kết bạn, trò chuyện với tài khoản không rõ danh tính, không truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho người không xác định được nguồn gốc.