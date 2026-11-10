Trịnh Thu Vinh giành HCB thế giới, đoạt suất dự Olympic 2028

Ở chung kết cá nhân nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh đạt 43 điểm, xếp thứ hai và giành HCB. Đây là kết quả mang ý nghĩa đặc biệt bởi Doha là chặng đầu tiên của vòng loại Olympic môn bắn súng, với ba suất dành cho các xạ thủ có thứ hạng cao nhất đủ điều kiện ở mỗi nội dung cá nhân.

Thành tích này đưa Thu Vinh trở thành gương mặt đầu tiên của thể thao Việt Nam giành vé đến Los Angeles 2028.

Sau dấu ấn tại Olympic Paris 2024, nữ xạ thủ tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh ở nội dung sở trường bằng một huy chương thế giới và suất đến kỳ Thế vận hội tiếp theo.

Thu Vinh cũng có một ngày thi đấu trọn vẹn. Ở nội dung đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao, cô cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung đạt tổng cộng 1.745 điểm, giành HCĐ. Ấn Độ đứng đầu với 1.761 điểm, còn Hàn Quốc xếp thứ hai với 1.748 điểm; Việt Nam đứng trên Trung Quốc, đội đạt 1.741 điểm.

Hai tấm huy chương ở Doha nối tiếp hành trình Olympic ấn tượng của Thu Vinh. Tại Paris 2024, trong lần đầu dự Thế vận hội, cô vào chung kết cả 10m súng ngắn hơi nữ lẫn 25m súng ngắn thể thao nữ, lần lượt xếp thứ tư và thứ bảy.