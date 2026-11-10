Chụp màn hình tin nhắn công việc, ghi âm mọi cuộc nói chuyện: Sếp nghĩ nhân viên khó bảo, dân văn phòng nói sao?

“Nếu nói chuyện với nhân viên ở độ tuổi 20s, tốt nhất cứ mặc định rằng toàn bộ cuộc trò chuyện đang được ghi âm”. Đây là lời cảnh báo ngày càng phổ biến trong giới quản lý cấp trung ở Hàn Quốc.

Những người sếp ở độ tuổi 40-50 thừa nhận rằng họ có phần bất an khi trao đổi, tương tác với những nhân sự Gen Z cấp dưới. Một số người thậm chí cho rằng Gen Z thiếu sự gắn kết với công ty và không tôn trọng cấp trên. Tuy nhiên, những nhân viên trẻ lại nhìn nhận vấn đề theo hướng khác: Họ muốn giao tiếp rõ ràng, ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng được tôn trọng, đồng thời xây dựng mối quan hệ ít phụ thuộc vào thứ bậc.

Từ việc ghi âm các cuộc trò chuyện với cấp trên, chụp ảnh màn hình tin nhắn, hạn chế nói lời xin lỗi không cần thiết, bỏ qua những bữa ăn trưa tập thể,... Gen Z Hàn Quốc đang âm thầm thay đổi những quy tắc bất thành văn vốn tồn tại lâu nay tại văn phòng.

Ghi âm cuộc trò chuyện, chụp màn hình tin nhắn với sếp để làm gì?

Với một số quản lý cấp trung, việc phát hiện nhân viên cấp dưới âm thầm ghi âm cuộc trò chuyện mà không thông báo có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái. Thậm chí, có người còn nghi ngờ cấp dưới đang thu thập bằng chứng để chống lại mình sau này. Nhưng từ góc độ nhân viên, mọi thứ không phức tạp đến vậy.

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“Tôi không ghi âm mọi thứ vì muốn vạch lá tìm sâu, đi làm đã đủ mệt và chẳng ai muốn rước thêm vấn đề vào mình. Nhưng nếu cấp trên không nói điều gì có vấn đề, họ chẳng cần lo lắng chỉ vì cuộc trao đổi bị ghi âm. Gen Z chúng tôi đã quen với việc ghi âm bài giảng từ khi còn học đại học, đó đơn giản là lưu lại dữ liệu để kiểm tra nếu cần” - Một nhân sự Gen Z chia sẻ.

“Có rất nhiều trường hợp bạn đã báo cáo bằng lời nói nhưng sau đó sếp lại hỏi: “Cậu đã nói với tôi chuyện đó khi nào?”. Thế nên cứ ghi âm lại cho chắc” - Một nhân sự khác chia sẻ.

Trong khi đó, không ít người lại chọn KakaoTalk - Ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Hàn Quốc, để trao đổi công việc. Trong trường hợp cần thiết, nhiều người khẳng định họ sẽ chụp màn hình lại tin nhắn giao việc của cấp trên. Lý do chủ yếu là để tránh việc phải lội lại tin nhắn và tìm dòng chat sếp đã giao việc cho mình.

Bên cạnh thói quen ghi âm cuộc trò chuyện hoặc chụp ảnh màn hình tin nhắn, nhân sự Gen Z còn có một thói quen khác khiến các quản lý cấp trung ở độ tuổi trung niên cảm thấy khó hiểu: Họ hiếm khi nói “xin lỗi” khi bị nhắc nhở, thay vào đó, họ thường chỉ nói “vâng”.

Những người trẻ cho rằng việc này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một người chia sẻ rằng đôi khi nhân viên chỉ cảm thấy tình huống quá khó xử nên không thể nói lời xin lỗi ngay lúc đó. Điều này không đồng nghĩa với việc họ cho rằng bản thân không cần xin lỗi.

Ảnh minh họa Pinterest

Một người khác thận trọng hơn khi sử dụng lời xin lỗi tại nơi làm việc: “Nếu thực sự không phải lỗi của mình, tôi cố gắng hạn chế xin lỗi hết mức có thể”. Người này lấy tình huống giao tiếp với khách hàng làm ví dụ. Đôi khi, lời xin lỗi không kết thúc bằng câu “không sao đâu”, mà lại khiến đối phương tiếp tục chất vấn: “Tại sao bạn lại làm điều đáng phải xin lỗi?”. Thậm chí, khách hàng có thể coi đó là cơ hội để yêu cầu bồi thường.

Gen Z không hẳn ghét tiệc công ty mà chỉ muốn được về đúng giờ

Tại Hàn Quốc, những buổi ăn uống tập thể sau giờ làm, thường được gọi là “hoesik”, từ lâu đã trở thành một nét văn hóa công sở. Đây là dịp đồng nghiệp ăn uống, trò chuyện và xây dựng sự gắn kết với nhau.

Tuy nhiên, không ít nhân sự trẻ đang đặt câu hỏi về việc họ có nhất thiết phải tham gia những buổi tiệc này hay không. Theo họ, ăn trưa cùng đồng nghiệp là điều bình thường, nhưng việc đi ăn tối hoặc tụ tập cuối tuần thì khác, bởi đó vốn là khung giờ nghỉ ngơi cá nhân.

Một người khác lại thẳng thắn cho rằng nhân viên trẻ ngày nay không phải thế hệ đầu tiên cảm thấy khó chịu với những buổi tụ tập kéo dài đến đêm. Ngay cả những người mới đi làm trong thập niên 1990 cũng chẳng tham gia tiệc công ty muộn vì yêu thích chúng.

Ảnh minh họa Pinterest

Dù vậy, không phải tất cả Gen Z đều phản đối những buổi ăn uống tập thể. Một người cho rằng đây là cơ hội để đồng nghiệp cởi mở hơn, chia sẻ những câu chuyện khó có thể nghe được trong môi trường làm việc chính thức. Những thông tin đó cũng có giá trị riêng.

Điều khiến nhiều người trẻ không hài lòng là thời gian kéo dài của các buổi tiệc và áp lực không được vắng mặt. Một người kể về sự mâu thuẫn mà bản thân từng gặp phải: Khi mắc lỗi ở công ty, cô bị nhắc rằng “đến công ty để làm việc chứ không phải để vui chơi”. Nhưng khi tổ chức tiệc, đồng nghiệp lại hỏi tại sao cô không đến vì “mọi người đều đi cho vui vẻ”. Sự trái ngược này khiến cô không biết mình nên ứng xử thế nào.

Một nhân viên khác cho rằng mỗi tháng hoặc mỗi quý tổ chức một buổi tụ tập là hợp lý, thay vì 3-4 buổi/tuần.

“Chúng tôi muốn rời khỏi văn phòng lúc 18h và trở về nhà, thay vì 18h ra quán nhậu và 1-2h sáng mới đặt chân về nhà, trong khi 9h sáng hôm sau lại phải có mặt ở công ty” - Một Gen Z chia sẻ.

Đối với các quản lý lớn tuổi, những hành vi và suy nghĩ này của nhóm nhân sự trẻ, có thể bị xem là xa cách, thiếu tin tưởng hoặc thậm chí thiếu tôn trọng. Nhưng với Gen Z, đó lại là cách để làm rõ kỳ vọng và giữ cho mối quan hệ công sở đúng với bản chất chuyên nghiệp. Sự khác biệt giữa hai thế hệ có lẽ không nằm ở việc Gen Z có tôn trọng cấp trên hay công ty hay không, mà ở cách mỗi người định nghĩa sự tôn trọng trong môi trường công sở.