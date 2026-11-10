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Đoàn Văn Thắng ở TP Hải Phòng chuyển khoản 350.000.000 đồng vào tài khoản của một người phụ nữ ở Lâm Đồng: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Nhận được 350.000.000 đồng từ một tài khoản lạ, người phụ nữ ở Lâm Đồng đã chủ động đến Công an trình báo, nhờ xác minh và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 5/11/2026, chị Nguyễn Thị Dung, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 350.000.000 đồng từ một người không quen biết. Vì đây không phải là khoản tiền thuộc quyền sở hữu của mình, chị Dung đã chủ động đến Công an xã Cư Jút trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cư Jút nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là ông Đoàn Văn Thắng, trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng. Đơn vị đồng thời phối hợp với Ngân hàng Agribank và các bên liên quan thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ 350 triệu đồng cho ông Thắng.

Sau khi nhận lại được tài sản, ông Đoàn Văn Thắng đã gửi thư cảm ơn chị Nguyễn Thị Dung và tập thể Công an xã Cư Jút. Việc chị Nguyễn Thị Dung chủ động trình báo, phối hợp hoàn trả số tiền 350.000.000 đồng thể hiện tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác. Đây là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Dung đến Công an xã Cư Jút trình báo

Bên cạnh đó, sự chủ động, trách nhiệm của Công an xã Cư Jút trong tiếp nhận thông tin, xác minh và phối hợp hoàn trả tài sản đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cụ thể hóa nội dung “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua vụ việc, Công an xã Cư Jút khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, hoàn trả đúng chủ sở hữu. Đồng thời, không tự ý sử dụng số tiền nhận được hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin, tránh nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)

Lê Anh

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