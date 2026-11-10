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Lý do quan trọng khiến nhiều gia đình trồng 1 cây đinh lăng trước nhà

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Không chỉ được xem là loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt, đinh lăng còn có nhiều công dụng trong đời sống và được ví như "nhân sâm của người nghèo".

Đây là những lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn trồng một cây đinh lăng trước nhà.

Cây đinh lăng được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn

Trong quan niệm phong thủy dân gian, đinh lăng là loại cây tượng trưng cho sự sung túc, sức sống và khả năng tích tụ tài lộc. Vì vậy, nhiều gia đình thích trồng một cây trước nhà với mong muốn thu hút may mắn, giữ gìn phúc khí và mang lại sự bình an cho các thành viên.

Đặc điểm của đinh lăng là tán lá xanh quanh năm, nhiều cành, lá xẻ thành những thùy nhỏ trông khá đẹp mắt. Khi được chăm sóc tốt, cây có thể phát triển thành bụi hoặc cây thân gỗ nhỏ, tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Theo quan niệm dân gian, cây xanh tốt, ít sâu bệnh còn tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Tuy nhiên, đây là ý nghĩa văn hóa, phong thủy được truyền lại, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh cây đinh lăng có khả năng thu hút tiền tài hay thay đổi vận mệnh gia chủ.

Lý do quan trọng khiến nhiều gia đình trồng 1 cây đinh lăng trước nhà- Ảnh 1.

Cây đinh lăng (Ảnh minh họa)

Được ví như "nhân sâm của người nghèo"

Một lý do quan trọng khác khiến nhiều gia đình muốn trồng đinh lăng là giá trị dược liệu của loại cây này.

Đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa, thuộc họ Ngũ gia bì (Araliaceae). Trong y học cổ truyền, cây được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Các bộ phận như lá và rễ đều được quan tâm, trong đó rễ đinh lăng là bộ phận thường được khai thác làm dược liệu.

Rễ đinh lăng chứa saponin cùng nhiều hợp chất thực vật khác. Một số nghiên cứu tiền lâm sàng đã tìm hiểu về hoạt tính sinh học của các thành phần này, trong đó có khả năng chống oxy hóa và một số tác động đối với hệ thần kinh.

Dân gian thường sử dụng lá đinh lăng để nấu nước uống, ăn kèm với một số món ăn hoặc dùng trong các bài thuốc cổ truyền. Lá non cũng có thể được ăn kèm gỏi cá, nem và một số món ăn khác.

Tên gọi "nhân sâm của người nghèo" xuất phát từ việc đinh lăng có một số thành phần và công dụng được quan tâm trong y học cổ truyền, đồng thời dễ trồng, dễ tìm hơn so với nhân sâm. Tuy nhiên, không nên hiểu hai loại dược liệu này có tác dụng tương đương nhau.

Các nghiên cứu hiện đại cũng đã phân lập được nhiều hợp chất saponin triterpenoid từ lá và rễ đinh lăng. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng về tác dụng sinh học hiện nay vẫn đến từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật, chưa đủ để khẳng định cây có thể điều trị bệnh ở người.

Có thể tận dụng lá làm rau ăn, gia vị trong bữa cơm

Không giống nhiều loại cây cảnh chỉ có tác dụng trang trí, đinh lăng còn có thể tận dụng trong chế biến món ăn.

Lá đinh lăng non có mùi thơm đặc trưng, thường được dùng ăn kèm gỏi cá, nem chua, các món cuốn hoặc làm rau gia vị. Một số gia đình còn dùng lá đinh lăng để nấu canh, nấu nước uống theo kinh nghiệm dân gian.

Đây cũng là lý do cây được gọi bằng một cái tên khá gần gũi là cây gỏi cá.

Việc trồng sẵn một cây trong vườn giúp gia đình có thể hái một lượng lá vừa đủ khi cần, không phải mua thường xuyên. Tuy nhiên, nên chọn lá từ cây được trồng trong môi trường sạch, không phun thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp với mục đích sử dụng làm thực phẩm.

Dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc

Một ưu điểm khiến đinh lăng được nhiều gia đình lựa chọn là khả năng thích nghi khá tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Đây là loại cây bụi lâu năm, có thể phát triển ở nhiều loại đất, ưa ẩm và chịu bóng bán phần. Cây không nhất thiết phải được trồng ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp cả ngày.

Đặc biệt, đinh lăng có thể nhân giống bằng cách giâm cành. Chỉ cần chọn một đoạn cành khỏe, cắm xuống đất ẩm, chăm sóc phù hợp là cây có thể bén rễ và phát triển thành cây mới.

Trong quá trình chăm sóc, gia đình nên chú ý giữ đất đủ ẩm, tránh để cây bị úng nước kéo dài. Định kỳ cắt tỉa những cành già, lá vàng để cây thông thoáng, kích thích ra chồi mới và giữ dáng đẹp.

Lưu ý: Dù đinh lăng là cây quen thuộc trong đời sống, người dân không nên tự ý dùng rễ hoặc lá với số lượng lớn, ngâm rượu uống hay sử dụng thay thuốc chữa bệnh. Việc dùng dược liệu cần đúng loại, đúng cách và có tư vấn của người có chuyên môn.

Theo Minh Khang

Thanh Niên Việt

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