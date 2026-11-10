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Quang Hải vắng mặt, ai là đội trưởng đội tuyển Việt Nam?

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Quang Hải vắng mặt, ai là đội trưởng đội tuyển Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik công bố ban cán sự đội tuyển Việt Nam tháng 11.

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026, Đội tuyển Việt Nam chính thức công bố ban cán sự hoàn toàn mới với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Trung vệ Nguyễn Thành Chung lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao chiếc băng thủ quân. Hỗ trợ cho anh ở vai trò đội phó là hai nhân tố trẻ tài năng: tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa.

Ảnh: VFF

Sự thay đổi trên băng ghế ban cán sự diễn ra trong bối cảnh ĐT Việt Nam bước vào giai đoạn làm mới lực lượng sau chiến dịch ASEAN Cup 2026. Nhằm giảm tải cho nhóm trụ cột đã cày ải liên tục như Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long hay Tiến Anh, ban huấn luyện quyết định cho các cầu thủ này nghỉ ngơi, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều nhân tố mới thể hiện bản thân.

Mặc dù đội hình có sự xáo trộn và quỹ thời gian lắp ghép tương đối ngắn, ĐT Việt Nam vẫn sở hữu dàn nhân sự chất lượng rải đều ở cả ba tuyến. Vị trí khung gỗ được bảo đảm bởi thủ môn Patrik Lê Giang, hàng thủ có điểm tựa Thành Chung, tuyến giữa được quán xuyến bởi Minh Khoa và Quốc Cường. Trên hàng công, sự kết hợp giữa Nguyễn Đình Bắc và tân binh Olaha Mạnh Đức nhận được nhiều sự kỳ vọng. Với thể lực, tốc độ cùng khả năng sút xa uy lực, Olaha Mạnh Đức hứa hẹn sẽ mang đến phương án tấn công đa dạng cho tuyển Việt Nam.

Hai trận giao hữu gặp Đài Loan (ngày 11/11) và Kyrgyzstan (ngày 17/11) mang ý nghĩa thử nghiệm quan trọng nằm trong lộ trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup. Việc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) điều chỉnh thời gian tổ chức giải đấu sang giai đoạn từ 23/12/2027 đến 21/01/2028 giúp HLV Kim Sang-sik có thêm dư địa quý giá để sàng lọc nhân sự, rà soát lối chơi và từng bước định hình bộ khung tối ưu cho tương lai.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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