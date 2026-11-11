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Lê Thị Xuân SN 1992 chuyển khoản 110.000.000 đồng vào tài khoản của một người ở cùng quê Thanh Hóa: Công an phối hợp ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch

| | Sống

Lê Thị Xuân SN 1992 chuyển khoản 110.000.000 đồng vào tài khoản của một người ở cùng quê Thanh Hóa: Công an phối hợp ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch

Trong lúc chuyển tiền cho người thân, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã nhập sai số tài khoản, khiến 110.000.000 đồng được chuyển đến tài khoản của người khác. Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Hậu Lộc, chị đã nhận lại đầy đủ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 22/10/2026, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người thân, chị Lê Thị Xuân (SN 1992, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã nhập nhầm số tài khoản người nhận. Sai sót này khiến toàn bộ số tiền 110.000.000 đồng được chuyển đến tài khoản của chị Lê Thị V, trú tại thôn Trần Phú, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Xuân đã đến Công an xã Hậu Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm cách nhận lại tiền. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Vietcombank - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Hoằng Hóa để liên hệ với người nhận tiền.

Sau khi được cơ quan Công an giải thích và vận động, chị Lê Thị V đã đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho chị Xuân.

Sau khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Xuân đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Hậu Lộc.

Nhận lại được số tiền lớn, chị Xuân đã gửi thư cảm ơn Công an xã Hậu Lộc, bày tỏ sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết vụ việc.

Việc nhanh chóng xác minh, phối hợp với ngân hàng và vận động người nhận hoàn trả tiền chuyển nhầm của Công an xã Hậu Lộc góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa)

Lê Anh

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