Bé trai đạp xe hàng trăm km trong 2 ngày về quê ngoại, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Khoảng 22h30 ngày 7/11, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn qua ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ, Tổ Cảnh sát giao thông cụm Long Phú - Cù Lao Dung thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên phát hiện một bé trai đi xe đạp có biểu hiện mệt mỏi.

Thấy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, cháu bé chủ động tiến lại gần, nhờ các chiến sĩ hỗ trợ đưa về nhà. Nhận thấy em có dấu hiệu đuối sức, tinh thần lo lắng, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm và đưa về trụ sở đơn vị để chăm sóc.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị nước uống, thức ăn, hỗ trợ cháu vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Qua trò chuyện, tổ công tác được biết bé trai tên Khang, 13 tuổi, hiện sinh sống cùng bố mẹ tại TP.HCM.

Do giận dỗi bố mẹ, từ 9h ngày 5/11, Khang đã tự ý lấy xe đạp, một mình lên đường tìm về quê ngoại. Không có người lớn đi cùng, em đạp xe suốt quãng đường dài hàng trăm kilomet trong hơn 2 ngày.

Hành trình kéo dài, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến sức khỏe của Khang dần suy kiệt. Khi đến địa phận xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ, em không còn đủ sức tiếp tục di chuyển và tìm đến lực lượng Cảnh sát giao thông cầu cứu.

Được các chiến sĩ động viên, Khang dần bình tĩnh và nhớ lại địa chỉ nhà ông ngoại ở khu vực An Thạnh Nam, thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trước đây.

CSGT Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên đưa cháu Khang về với gia đình ông ngoại. (Nguồn ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Ngay sau đó, Tổ Cảnh sát giao thông liên hệ Công an xã Cù Lao Dung để phối hợp xác minh thông tin nhân thân, tìm địa chỉ chính xác của người thân cháu bé.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã sử dụng ô tô chuyên dụng đưa Khang cùng chiếc xe đạp về nhà ông ngoại tại xã An Thạnh Nam.

Đón cháu trở về sau hành trình đi lạc đầy lo lắng, gia đình ông ngoại Khang không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ đã tận tình giúp đỡ.

Theo Công an TP Cần Thơ, vụ việc xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của tổ công tác gồm Thiếu tá Lê Hoàng Hai (Tổ trưởng), Đại úy Nguyễn Thanh Điền và Đại úy Lê Hoàng Vinh (Tổ viên).