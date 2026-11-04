Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện bé trai sơ sinh trong giỏ xách trước nhà dân ở Nha Trang

| | Sống

Phát hiện bé trai sơ sinh trong giỏ xách trước nhà dân ở Nha Trang

Một bé trai sơ sinh khoảng 4-5 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ xách trước nhà dân, tại một con hẻm ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, địa phương vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ UBND phường, khoảng 0h18 ngày 2/11, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong giỏ xách đặt trước nhà dân tại hẻm 17 đường Hoàng Diệu.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn trong một chiếc khăn màu xanh dương. Ngoài cháu bé, bên trong giỏ xách không có giấy tờ, thư từ hay vật dụng nào khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ dân phố đã tiếp nhận cháu bé và bàn giao cho Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi .

Qua kiểm tra, cháu bé được xác định khoảng 4-5 ngày tuổi, chưa rụng rốn, da ngăm, tóc đen.

Lãnh đạo Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, sau khi được tiếp nhận và kiểm tra y tế, sức khỏe của cháu bé hiện ổn định. Các y, bác sĩ cùng nhân viên y tế trong khoa đang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

UBND phường Nha Trang thông báo tìm thân nhân của cháu bé trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo (từ ngày 3-12/11/2026).

Người thân hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến gia đình cháu bé có thể liên hệ bộ phận Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường Nha Trang, địa chỉ số 42 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để phối hợp giải quyết.

Theo Phùng Quang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu sinh viên vật lý Bách Khoa nhờ 1 miếng dán mà nổi tiếng thế giới, được tỷ phú Mỹ tài trợ gần 170 tỷ đồng

Cựu sinh viên vật lý Bách Khoa nhờ 1 miếng dán mà nổi tiếng thế giới, được tỷ phú Mỹ tài trợ gần 170 tỷ đồng Nổi bật

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc và Đức, Việt Nam lọt top 3 thế giới về 1 chỉ số liên quan đến công nghiệp tiên tiến: Cao gấp 1,82 lần so với mức trung bình thế giới

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc và Đức, Việt Nam lọt top 3 thế giới về 1 chỉ số liên quan đến công nghiệp tiên tiến: Cao gấp 1,82 lần so với mức trung bình thế giới Nổi bật

Shark Bình bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù

Shark Bình bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù

11:47 , 04/11/2026
Ăn giò cả đời chưa chắc bạn đã thấy loại giò giấu cả lòng lợn bên trong của người Thái Bình

Ăn giò cả đời chưa chắc bạn đã thấy loại giò giấu cả lòng lợn bên trong của người Thái Bình

11:35 , 04/11/2026
Lập trình viên đột ngột xuất huyết não ở tuổi 36: Bác sĩ chỉ ra sai lầm khiến người trẻ trả giá đắt

Lập trình viên đột ngột xuất huyết não ở tuổi 36: Bác sĩ chỉ ra sai lầm khiến người trẻ trả giá đắt

11:25 , 04/11/2026
Cuộc sống hiện tại của Phan Đăng Nhật Minh - Nhà vô địch được xem là "mạnh nhất" lịch sử Olympia!

Cuộc sống hiện tại của Phan Đăng Nhật Minh - Nhà vô địch được xem là "mạnh nhất" lịch sử Olympia!

11:20 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên