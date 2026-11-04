Khách Tây phát hiện bãi vắng ở Nha Trang, dưới nước có 40% số loài san hô tạo rạn của thế giới

Chuyến đi chỉ kéo dài một buổi, nhưng đủ để vị khách nước ngoài có một trải nghiệm Việt Nam giản dị, gần gũi và đầy tiếng cười, thứ mà nhiều người đi du lịch cả tuần cũng chưa chắc có được.

Ngay từ những giây đầu, ông đã tỏ ra phấn khởi như người vừa tìm thấy một bí mật nhỏ. Ông giới thiệu họ đang đứng ở một bãi biển tuyệt đẹp mà cả bãi chỉ có nhóm của mình, rồi chỉ về phía xa nơi người bạn đồng hành đang bơi và con tàu đang neo. Khi ngồi xuống bên bữa trưa bày sẵn trên cát, ông dang rộng hai tay, cho biết ở đây họ có đủ mọi thứ cần thiết cho một ngày trọn vẹn. Thực đơn rất mộc mạc, gồm bia lạnh, mực thái lát trộn ớt và hành, cá nướng, ốc nướng, đĩa rau sống đầy đủ các loại rau thơm cùng chén muối ớt chanh và nước chấm. Không bàn ghế, không nhà hàng, chỉ có biển, gió và những khối đá xám bao quanh, nhưng chính sự giản dị ấy dường như chạm đúng cảm giác tự do mà ông tìm kiếm.

Điều khiến buổi trưa thêm đáng nhớ chính là sự thân tình giữa khách và người bản địa. Cuối video thì người hướng dẫn viên người Việt bất ngờ xuất hiện với dáng gầy và cởi trần cùng hình xăm phủ kín ngực và hai tay. Vị khách buông một câu đùa về vẻ ngoài bặm trợn của anh và ngay lập tức cả hai cùng bật cười rất tự nhiên. Một người đi du lịch và một người dẫn đường vốn khác biệt nhau về tuổi tác lẫn ngôn ngữ và vẻ ngoài nhưng đã thu hẹp khoảng cách chỉ bằng vài câu đùa và một bữa ăn trên cát. Đó có lẽ là điều đọng lại sâu sắc nhất của chuyến đi.

Hòn Một và danh xưng hòn đảo nhỏ giữa một trong những vịnh đẹp nhất thế giới

Bãi biển trong video nằm ở phía sau Hòn Một vốn là một hòn đảo nhỏ nay thuộc phường Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Đảo nằm cách cảng Cầu Đá khoảng 9 kilomet với diện tích khoảng 1 kilomet vuông và có 200 hộ dân sinh sống. Phường Vĩnh Nguyên tức là địa danh cũ của đảo đã được sắp xếp lại thành phường Nha Trang từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 theo Nghị quyết 1667 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vịnh Nha Trang có tổng diện tích 24965 hecta với 19 hòn đảo lớn nhỏ và được các đảo che chắn nên khá kín gió cũng như không có sóng lớn. Vào năm 2003 vịnh được kết nạp là thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới và đến năm 2005 thì được xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia. Chính sự êm sóng ấy đã làm nên làn nước nông và trong lẫn dễ chịu mà ông khách đã được tận hưởng.

Hòn Một có hai gương mặt khá khác nhau. Phía trước là làng chài yên bình nơi người dân sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng hải sản cũng như tận dụng đất đai còn phù hợp để trồng dừa và xoài cùng điều. Bờ biển ở đây chủ yếu là ghềnh đá và rạn san hô sát mặt nước nên du khách có thể lặn bằng kính và ống thở mà không cần bình dưỡng khí hoặc chọn đi tàu đáy kính và chơi mô tô nước cùng trò kéo phao chuối hoặc ra nhà bè xem ngư dân nuôi tôm hùm. Chỗ nghỉ trên đảo chủ yếu là homestay của người dân nên Hòn Một hợp với những chuyến đi trong ngày hơn là một kỳ nghỉ dài.

Phía sau đảo là những bãi cát vắng như trong video và mang vẻ đẹp hoang sơ hơn hẳn. Quyền quản lý cụ thể của khu bãi này chưa được kiểm chứng vì vậy du khách cần hỏi lại đơn vị tổ chức tour trước khi ghé thăm.

Từ Hòn Một nhìn ra thì du khách còn thấy nhiều đảo nổi tiếng khác. Hòn Tre là đảo lớn nhất vịnh với diện tích 32 phẩy 5 kilomet vuông và cách cảng Cầu Đá 3 phẩy 5 kilomet. Tiếp đó là Hòn Tằm có khu tắm bùn khoáng cùng Hòn Mun là khu bảo tồn biển cho người thích lặn còn Hòn Miễu lại nổi tiếng với cảnh biển và núi hài hòa. Vì vậy nhiều chuyến tham quan thường ghép Hòn Một vào lộ trình ba đến bốn đảo trong ngày. Điển hình như một đơn vị lữ hành đang niêm yết tour ghép ba đảo ở mức 856 ngàn đồng mỗi khách nhưng con số này chỉ mang tính tham khảo vì giá sẽ thay đổi theo mùa.

Hòn Tre

Hòn Tằm

Hòn Miễu

Vùng biển lưu giữ bốn mươi phần trăm số loài san hô tạo rạn của thế giới

Vào năm 2001 Khu bảo tồn biển Hòn Mun được thành lập ngay trong vịnh Nha Trang và trở thành khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam. Đến năm 2005 nơi này đổi tên thành Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang với tổng diện tích khoảng 160 kilomet vuông.

Con số đáng kể nhất lại nằm ở đáy biển. Vùng vịnh này ghi nhận hơn 350 loài san hô cứng tạo rạn và tương đương khoảng 40 phần trăm tổng số loài san hô tạo rạn của cả thế giới. Đi kèm với đó là hơn 230 loài cá rạn cùng hàng trăm loài thân mềm và giáp xác lẫn rong biển và 7 loài cỏ biển.

Nói cách khác thì một vùng biển nhỏ ở Việt Nam đang giữ khoảng bốn phần mười số loài san hô tạo rạn mà toàn bộ các đại dương có được.

Nhưng rạn san hô ở đây đang gặp khó khăn. Năm 2015 độ phủ san hô ở phía Tây Nam và Đông Nam Hòn Mun còn khoảng 52 phần trăm và duy trì ở mức tốt. Thế nhưng đến năm 2022 con số ấy chỉ còn dưới 11 phần trăm. Từ tháng 6 năm 2022 hoạt động lặn biển tại khu vực Hòn Mun được tạm dừng để rạn tự phục hồi. Hiện tại rạn đã khá hơn nhưng tốc độ lại rất chậm bởi san hô cứng tạo rạn mỗi năm chỉ lớn thêm khoảng 1 centimet.

Vì vậy trước khi đặt bất kỳ hoạt động lặn nào trong vịnh thì du khách nên hỏi rõ đơn vị tổ chức xem khu vực mình sẽ xuống nước có đang được phép lặn hay không.

Từ đất liền ra đảo và cẩm nang đi thế nào cho trọn vẹn?

Chặng đầu tiên là cách di chuyển đến Nha Trang. Từ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể bay đến sân bay Cam Ranh hoặc đi tàu hỏa đến ga Nha Trang lẫn đi xe khách giường nằm tùy theo ngân sách và thời gian. Nếu xuống sân bay Cam Ranh bạn có thể thuê xe đưa đón hoặc taxi vào trung tâm với quãng đường khoảng ba mươi cây số và mất chừng bốn mươi phút tùy giờ.

Chặng thứ hai là từ trung tâm ra bến tàu. Bạn chỉ cần đi theo đường Trần Phú đến cảng Cầu Đá cạnh Viện Hải Dương học và mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút bằng taxi hoặc xe ôm. Bãi giữ xe máy tại cảng thu khoảng 5 ngàn đồng mỗi xe còn ô tô thì không nên lái xuống cảng vì khó gửi nên bạn nên đi taxi hoặc xe công nghệ cho gọn. Một số tour lại khởi hành từ Bến tàu Du lịch Nha Trang trên đường Võ Thị Sáu và cách trung tâm thêm một đoạn nên bạn cần hỏi rõ điểm đón trước ngày đi.

Chặng cuối cùng là hành trình ra đảo và bạn có hai cách lựa chọn. Cách thứ nhất là đi tour ghép thường gồm việc đưa đón tận khách sạn và tham quan vịnh lẫn ghé ba đến bốn đảo rồi ăn trưa đặc sản và có hướng dẫn viên với mức giá tính theo đầu người và sẽ rẻ hơn khi đi đông. Cách này phù hợp với người đi lần đầu nhưng bạn sẽ phải theo lịch trình chung nên khó dừng ở các bãi vắng.

Cách thứ hai là thuê cano riêng như nhóm du khách trong video. Đảo không có tàu chạy sẵn nên bạn phải đặt trước với chủ cano hoặc công ty du lịch. Theo một tài liệu hướng dẫn thì chi phí khứ hồi vào khoảng 1 triệu 200 ngàn đồng đến 1 triệu 500 ngàn đồng cho cả chuyến. Nếu đặt cạnh mức 856 ngàn đồng mỗi khách của tour ghép thì thấy ngay rằng chỉ cần đi từ hai người trở lên là thuê nguyên chiếc đã rẻ hơn mà lại được tự chọn bãi.

Bạn nên chốt trước giờ đi và về cũng như các điểm sẽ ghé cùng việc bữa trưa do ai chuẩn bị và việc có áo phao cho mọi người hay không. Nếu muốn đến khu bãi vắng sau đảo thì hãy nói rõ với chủ cano và chọn đơn vị chuyên về khu vực này. Bởi theo những người từng đi thì nhiều hướng dẫn viên chỉ quen các tuyến ba đến bốn đảo phổ biến nên ít nhận tour kiểu này. Đó cũng chính là lý do khiến những bãi phía sau đảo vẫn còn vắng người giữa một vịnh đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khi lên tàu hãy mặc áo phao và nhớ mang theo kem chống nắng cùng mũ lẫn nước uống và túi đựng rác. Ngoài ra đồ điện tử nên bọc chống nước vì cano chạy nhanh dễ bắn nước.

Chọn mùa biển đẹp để không uổng công ra khơi

Nha Trang có thể ghé quanh năm nhờ khí hậu ôn hòa nhưng thời điểm đẹp nhất là từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 khi nắng đẹp cùng biển êm và ít bão. Ngược lại bão thường xuất hiện vào những tháng cuối năm và tháng 11 được xem là thời điểm khó khăn nhất cho hoạt động lặn biển vì nhiều cửa hàng lặn đóng cửa hoặc hoạt động phụ thuộc vào thời tiết. Nếu bạn đang lên kế hoạch vào cuối năm thì nên theo dõi dự báo kỹ hoặc dời chuyến sang đầu năm để cano chạy êm và nước trong nhất.

Chuyến ra đảo gần như không thể thiếu hương vị hải sản. Ở làng chài Hòn Một du khách có thể ra nhà bè trên biển và tự chọn cá cùng mực lẫn tôm và ghẹ hay ốc rồi nhờ người dân chế biến ngay tại chỗ để cảm nhận vị ngọt tự nhiên nhờ hải sản còn tươi sống. Mực một nắng là món quà phổ biến mang về. Khi trở lại đất liền bạn nên thử thêm nem nướng Ninh Hòa cùng bánh căn lẫn bún chả cá và bún sứa cùng gỏi cá mai vốn là những đặc sản làm nên tiếng tăm ẩm thực của phố biển.

Những bãi hoang sơ chỉ giữ được vẻ đẹp khi du khách có ý thức. Hãy hỏi rõ khu vực có cho neo đậu và ăn uống hay không để tránh giẫm lên san hô và cẩn thận với nhím biển ở vùng nước nông cũng như mang toàn bộ rác cùng vỏ lon lẫn bao nilon trở lại đất liền. Với một rạn san hô mỗi năm chỉ dày thêm chừng một centimet thì một bước chân đặt sai chỗ có thể xóa đi thành quả của cả chục năm.

Thông tin tham khảo: Báo Nhân Dân, Nghị quyết 1667 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.