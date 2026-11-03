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Vừa công khai vợ xinh như tiên tử, Quân A.P đã “hoá điên”

| | Lifestyle

Động thái mới nhất của Quân A.P nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tối ngày 3/11, Quân A.P chính thức phát hành EP Hóa Điên, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ sau loạt hoạt động sôi nổi trong năm 2026. Dự án gồm 4 ca khúc: 3 Phải 6 Đừng, Giọt Nước Mặt Hồ, Bất AnHóa Điên, tiếp tục khai thác thế mạnh của Quân A.P ở dòng nhạc Pop, Ballad cùng lối thể hiện giàu cảm xúc.

Vừa công khai vợ xinh như tiên tử, Quân A.P đã “hoá điên”- Ảnh 1.

Tối ngày 3/11, Quân A.P chính thức phát hành EP Hóa Điên

EP Hóa Điên được xây dựng như một câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bốn ca khúc được sắp xếp theo một hành trình có sự chuyển biến, bắt đầu từ những nguyên tắc trong tình yêu, đi qua cảm giác bình yên, chông chênh, bất an và khép lại bằng trạng thái cảm xúc mãnh liệt, vượt khỏi giới hạn kiểm soát. Qua đó, Quân A.P muốn truyền tải những sắc thái gần gũi trong tình yêu mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm.

Hoá Điên - Quân A.P

Về chất liệu âm nhạc, EP tiếp tục khai thác Pop và Ballad, những dòng nhạc vốn làm nên dấu ấn của Quân A.P. Mỗi ca khúc mang một sắc thái riêng, từ màu sắc hiện đại, gần gũi trong 3 Phải 6 Đừng, sự nhẹ nhàng, lắng đọng của Giọt Nước Mặt Hồ đến cảm giác day dứt, chông chênh trong Bất An. Ca khúc chủ đề Hóa Điên khép lại EP với tinh thần mãnh liệt hơn, đẩy cảm xúc lên cao trào. Sự kết hợp giữa các màu sắc này tạo nên một tổng thể âm nhạc thống nhất, lấy câu chuyện tình yêu và cảm xúc làm trung tâm.

Vừa công khai vợ xinh như tiên tử, Quân A.P đã “hoá điên”- Ảnh 2.

Trước khi phát hành EP, Quân A.P đã giới thiệu MV 3 Phải 6 Đừng với nữ chính là Lê Khanh

Trước khi phát hành EP, Quân A.P đã giới thiệu MV 3 Phải 6 Đừng vào tối 27/10. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đạt hơn 6,3 triệu lượt xem trên YouTube, từng vươn lên vị trí Top 1 và duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Music Trending. Ca khúc cũng góp mặt trên các bảng xếp hạng nhạc số như iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam, tạo tiền đề cho sự chú ý dành cho EP Hóa Điên.

Đáng chú ý, trong MV 3 Phải 6 Đừng, Quân A.P còn có màn kết hợp đặc biệt với bạn gái lâu năm Lê Khanh. Sau nhiều lần xuất hiện qua những hình ảnh ẩn ý, Lê Khanh chính thức đảm nhận vai nữ chính, cùng nam ca sĩ hóa thân thành hai nhân vật “The Boss” và “The Girl”.

MV 3 Phải 6 Đừng - Quân A.P

Những ánh mắt, nụ cười và tương tác tự nhiên của cả hai trở thành điểm nhấn của sản phẩm, đồng thời mang đến cảm giác gần gũi bởi đây không đơn thuần là màn kết hợp giữa ca sĩ và diễn viên mà còn là lần Quân A.P đưa chuyện tình ngoài đời lên MV một cách trực diện.

Thời gian gần đây, Quân A.P và Lê Khanh cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và chương trình truyền hình. Đặc biệt, cả hai cùng tham gia Running Man Vietnam, thậm chí còn có màn hóa thân thành cô dâu, chú rể và bước vào lễ đường do chương trình chuẩn bị. Tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, Quân A.P cũng có những chia sẻ về hành trình yêu kéo dài 14 năm, tiết lộ cả hai từng trải qua giai đoạn chia tay. Những lần xuất hiện và chia sẻ liên tiếp cho thấy nam ca sĩ ngày càng thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm, thay vì giữ kín mối quan hệ như trước.

Vừa công khai vợ xinh như tiên tử, Quân A.P đã “hoá điên”- Ảnh 3.

Vừa công khai vợ xinh như tiên tử, Quân A.P đã “hoá điên”- Ảnh 4.

Gần đây, cặp đôi Quân A.P và Lê Khanh liên tục xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn có một đám cưới trong tập Running Man mới nhất

Bên cạnh chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ, nhan sắc của Lê Khanh cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng cùng vẻ ngoài nổi bật, cô được nhiều người ví von có nhan sắc tựa tiên tử. Mỗi lần xuất hiện bên Quân A.P, Lê Khanh đều nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Sự đẹp đôi của cả hai cũng khiến khán giả thêm thích thú, đặc biệt khi nam ca sĩ ngày càng cởi mở trong việc chia sẻ về người bạn gái đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm.

Vừa công khai vợ xinh như tiên tử, Quân A.P đã “hoá điên”- Ảnh 5.

Quân A.P tiếp tục nối dài hành trình âm nhạc trong năm 2026 bằng một dự án được đầu tư chỉn chu, đồng thời cho thấy sự nhất quán trong việc khai thác thế mạnh Pop, Ballad

Với EP Hóa Điên, Quân A.P tiếp tục nối dài hành trình âm nhạc trong năm 2026 bằng một dự án được đầu tư chỉn chu, đồng thời cho thấy sự nhất quán trong việc khai thác thế mạnh Pop, Ballad và những câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc. Sau loạt hoạt động nổi bật trên các chương trình truyền hình và dấu ấn từ 3 Phải 6 Đừng, EP lần này cũng đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình làm mới hình ảnh, đưa âm nhạc đến gần hơn với những câu chuyện cá nhân của nam ca sĩ.


Theo Mộc Cam

Đời sống & Pháp luật

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