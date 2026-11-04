Shark Bình bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù

Cùng tội danh, hai bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987), đều là cấp dưới của Shark Bình, bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo đánh giá của HĐXX, Shark Bình, Nam và Tâm biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động lừa đảo nhưng vì lợi nhuận vẫn che giấu, hợp thức hóa các văn bản nhằm đối phó với cơ quan điều tra.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị xét xử với tội danh “Rửa tiền” (Ảnh: Như Hoàn)

Theo Viện Kiểm sát, năm 2018, Công ty Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT nhận được đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX, thuộc đường dây của Mr Pips. Phía đối tác đưa ra mức phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền nhưng Shark Bình đã từ chối.

Đến năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram, tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX tại Việt Nam và chủ động liên hệ với cấp dưới của Shark Bình để thương lượng lại mức phí giao dịch.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn liên quan đến Phó Đức Nam. Quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã giao nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Bình.

Tại phiên xét hỏi ngày 30/10, Shark Bình khai các sàn giao dịch của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán của Ngân Lượng như những khách hàng thông thường. Khi lượng giao dịch tăng lên, nhóm sàn này trở thành khách hàng lớn và được bố trí nhân viên phụ trách riêng. Bị cáo cho biết trước đó chưa từng gặp Phó Đức Nam, không biết Mr Pips là ai và chỉ biết người này liên quan đến nhóm khách hàng của Ngân Lượng sau khi Nam bị bắt.

Tại phiên tòa ngày 4/11, Shark Bình thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời nói: “Bị cáo dám làm dám chịu,… số bị cáo đi tù rồi”. Trả lời luật sư, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam vì cho rằng họ làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi.