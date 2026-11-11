Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cha đẻ của Claude AI tuyên bố ung thư và Alzheimer sẽ biến mất sau chưa đầy 10 năm nữa

| | Tài chính quốc tế

Giữa lúc thị trường công nghệ toàn cầu đang sục sôi vì các thương vụ tỷ đô, một tuyên bố chấn động vừa được phát ra từ thượng tầng Anthropic. CEO Anthropic Dario Amodei gây sốc khi tiên đoán ung thư, Alzheimer sẽ biến mất trong chưa đầy 10 năm nữa nhờ AI.

Trước thềm IPO, trong một cuộc phỏng vấn quảng bá chiến lược và tầm nhìn của Anthropic vừa được hé lộ, CEO Dario Amodei đã tuyên bố rằng AI sẽ định hình lại toàn bộ nền y học. Ông đưa ra một nhận định khiến cả giới khoa học lẫn Phố Wall đều phải giật mình: "Nếu hôm nay chúng ta nhìn vào những căn bệnh như ung thư, Alzheimer, bệnh tim hay rối loạn tâm thần, chúng sẽ chỉ còn là những di sản của quá khứ trong chưa đầy một thập kỷ nữa."

Không dừng lại ở đó, vị thuyền trưởng của Anthropic còn mạnh dạn vẽ ra một viễn cảnh tựa phim khoa học viễn tưởng. Nếu kiểm soát tốt các rủi ro đi kèm, nhân loại sẽ bước thẳng vào một "kỷ nguyên của những phép màu" - nơi trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp chúng ta giải quyết triệt để những căn bệnh quái ác từng hành hạ thể xác con người suốt hàng thiên niên kỷ qua.

CEO của Anthropic Dario Amodei trả lời phỏng vấn trước thềm IPO (Ảnh: Thiên Minh)

Thế nhưng, đằng sau lời hứa hẹn ngọt ngào về một thiên đường không bệnh tật, Dario Amodei cũng tỏ ra cực kỳ thực tế khi đối mặt với bài toán kiểm soát. Ông nhấn mạnh rằng công ty nào giải quyết trọn vẹn bài toán rủi ro mới là đơn vị nắm giữ "giấy phép hoạt động" từ xã hội.

Trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ xé gió, ranh giới giữa một công cụ cứu rỗi nhân loại và một thảm họa công nghệ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Việc mang lại lợi ích y tế khổng lồ phải đi song song với việc quản trị những rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo một mô hình kinh doanh bền vững trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, tuyên bố của CEO Anthropic cũng ngay lập tức châm ngòi cho những luồng tranh luận dữ dội. Một bên cho rằng đây chỉ là chiêu bài tiếp thị kinh điển nhằm thổi phồng định giá trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm IPO, khi các hãng công nghệ buộc phải vẽ ra một câu chuyện lớn lao để thu hút giới đầu tư. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia công nghệ tin rằng với tốc độ phát triển nhanh chóng của các mô hình AI tạo sinh và sinh học tính toán (computational biology), mốc thời gian "chưa đầy 10 năm" hoàn toàn không phải là một lời nói dối ngọt ngào.

Ung thư hay Alzheimer có thực sự biến mất khỏi từ điển y học trong thập kỷ tới, hay đây chỉ là một giấc mơ đẹp được thêu dệt trên bàn đàm phán tỷ đô? Câu trả lời không nằm ở lời hứa, mà nằm ở cách các ông lớn công nghệ cân bằng giữa tham vọng đổi mới và trách nhiệm với tương lai nhân loại.

Theo Thiên Minh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga tham vọng thay thế USD bằng Nhân dân tệ: 'Canh bạc' bất ngờ đảo chiều

Nga tham vọng thay thế USD bằng Nhân dân tệ: 'Canh bạc' bất ngờ đảo chiều Nổi bật

Phát hiện máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Phát hiện máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt Nổi bật

Tiết lộ nóng: Alice Huang từng cá cược - "Tôi chỉ cần gọi là Jensen Huang đến ngay lập tức" - Vài phút sau, ông đến thật!

Tiết lộ nóng: Alice Huang từng cá cược - "Tôi chỉ cần gọi là Jensen Huang đến ngay lập tức" - Vài phút sau, ông đến thật!

22:00 , 11/11/2026
EU gửi 'tối hậu thư' tới tỷ phú Elon Musk

EU gửi 'tối hậu thư' tới tỷ phú Elon Musk

21:45 , 11/11/2026
4 quốc gia EU phản đối tối hậu thư của Thủ tướng Đức về tài trợ cho Ukraine

4 quốc gia EU phản đối tối hậu thư của Thủ tướng Đức về tài trợ cho Ukraine

21:30 , 11/11/2026
Mỹ chỉ rõ nguyên nhân thất bại của xe tăng M10 Booker và trực thăng FARA

Mỹ chỉ rõ nguyên nhân thất bại của xe tăng M10 Booker và trực thăng FARA

21:10 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên