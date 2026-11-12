CEO Nvidia xin lỗi nhân viên, cố duy trì công việc bình thường sau bê bối ngoại tình

CEO Nvidia - ông Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 8/11, ông Huang đã khiến giới công nghệ bất ngờ khi thừa nhận có mối quan hệ ngoài hôn nhân, dù không nêu rõ đối phương là ai.

Theo các nguồn tin - những người yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, khi trở lại công ty vào ngày 9/11, ông Huang đã mở đầu cuộc họp kín bằng cách đề cập đến việc ngoại tình và gửi lời xin lỗi tới đội ngũ nhân viên. Các nguồn tin cho biết thêm, rằng ông Huang không nhận bất kỳ câu hỏi nào, mà nhanh chóng chuyển sang thảo luận về các vấn đề kinh doanh và những chương trình làm việc quan trọng trong ngày.

Vị CEO này cũng có mặt tại văn phòng vào ngày 10/11 để điều hành các cuộc họp, khi chỉ còn một tuần trước khi công ty công bố báo cáo thu nhập hằng quý.

Các nguồn tin nội bộ tại "gã khổng lồ" chip trí tuệ nhân tạo Nvidia cho biết, ông Jensen Huang vẫn cố gắng duy trì trạng thái làm việc bình thường, ngay cả khi công ty đang điều tra về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông.

Theo tờ Financial Times, vị CEO này có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang, một cựu giám đốc điều hành tại Megaspeed.

“Tôi biết một lời xin lỗi không thể thay đổi những gì tôi đã gây ra”, ông viết trong bức thư gửi các nhân viên Nvidia hôm 8/11. “Tôi hy vọng gia đình chúng tôi sẽ hàn gắn, và theo thời gian, tôi có thể lấy lại niềm tin của mọi người”.

Các nhân viên Nvidia mô tả bầu không khí trong công ty là “buồn bã”. Một nhân viên chia sẻ với CNBC rằng người này cảm thấy bàng hoàng trước những tiết lộ từ ông Jensen Huang.

Nhiều người cũng cho biết, đối với các nhân viên gắn bó lâu năm, ông Jensen Huang từng được xem như một thần tượng không bao giờ mắc sai lầm, được coi là kim chỉ nam dẫn lối. Theo các nguồn tin, nhiều nhân viên tại công ty đang rất khó khăn để chấp nhận những hành động của vị CEO.

Tỷ phú Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 với mục tiêu chế tạo các bộ xử lý đồ họa cho trò chơi điện tử. Trong những năm gần đây, công ty này đã trở thành cái tên gắn liền với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, khi cung cấp công nghệ nền tảng cho quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Là nhân vật chủ chốt trong quá trình phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, CEO của Nvidia cũng là một nhân vật quan trọng tại Washington. Ông thậm chí từng tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 5. Hồi tháng 9, ông Jensen Huang và vợ đã ngồi cùng bàn tiệc với Tổng thống Trump trong bữa tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng.