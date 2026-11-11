Trong khi Jensen Huang mất gần 16 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng vừa có thêm 9.900 tỷ đồng

Theo Forbes, phiên 9/11 tại Mỹ, tài sản Jensen Huang giảm khoảng 7,4 tỷ USD. Sang phiên 10/11, ông mất thêm khoảng 8,3 tỷ USD, còn 147 tỷ USD và rời nhóm 10 người giàu nhất thế giới. Vốn hóa Nvidia cũng bốc hơi hơn 400 tỷ USD sau hai phiên. Làn sóng bán tháo xuất hiện sau khi Nvidia mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến mối quan hệ cá nhân của CEO với một nữ doanh nhân. Nvidia khẳng định chưa có lý do để tin rằng bí mật công ty bị xâm phạm, nhưng tâm lý thận trọng đã phản ánh vào giá cổ phiếu.

Tại Việt Nam, cập nhật Forbes chiều ngày 11/11 ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 38,5 tỷ USD, đứng thứ 57 thế giới. Trong ảnh chụp bảng xếp hạng, tài sản Chủ tịch Vingroup tăng thêm 383,3 triệu USD (khoảng 9.900 tỷ đồng), tương đương 1% so với mốc trước đó.

Trên thị trường, nhóm cổ phiếu họ Vingroup diễn biến tích cực. Ngày 11/11, VIC tăng 1,32% lên 245.200 đồng/cổ phiếu, còn Vinhomes (VHM) tăng 0,81% lên 62.500 đồng. Riêng VIC đóng góp khoảng 4,81 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số đóng cửa tăng 3,83 điểm lên 1.746,90 điểm, dù số mã giảm trên HOSE nhiều hơn số mã tăng.

Không riêng ông Vượng, hai nữ tỷ phú trong gia đình cũng tăng tài sản. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng và là Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu khoảng 4,4 tỷ USD, xếp thứ 989 thế giới. Tài sản bà Hương tăng 54,6 triệu USD, tương đương 1,27%.

Em gái bà Hương, bà Phạm Thúy Hằng, đồng thời là em vợ ông Vượng, sở hữu 3,1 tỷ USD, đứng thứ 1.369 thế giới. Bà Hằng cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, với tài sản tăng 38 triệu USD, tương đương 1,25%. Cộng ba hồ sơ Forbes, tổng tài sản ước tính của ông Vượng, vợ và em vợ khoảng 46 tỷ USD, tăng gần 476 triệu USD.

Về kinh doanh, báo cáo hợp nhất quý 3/2026 của Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 150.579 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.760 tỷ đồng. Lũy kế chín tháng, hai chỉ tiêu đạt lần lượt 372.499 tỷ đồng và 43.665 tỷ đồng.