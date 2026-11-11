Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới

Ngày 11/11, VinFast công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện tại thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026. Lũy kế 10 tháng đầu năm, hãng ghi nhận 200.593 xe được bàn giao, lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt mốc 200.000 xe chỉ trong 10 tháng.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh số bình quân của VinFast trong 10 tháng qua đạt hơn 20.000 xe mỗi tháng. Từ tháng 9/2024 đến nay, hãng duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần ô tô tại Việt Nam.

Xét theo từng mẫu xe, VF 3 tiếp tục là sản phẩm có lượng bàn giao cao nhất của VinFast trong tháng 10, với 3.960 chiếc. Tổng doanh số mẫu xe này từ đầu năm đạt 46.232 chiếc.

Đứng thứ hai là VF 6 với 3.716 xe bàn giao trong tháng. Sau 10 tháng, mẫu B-SUV này đạt tổng cộng 22.742 xe. Tiếp đến là VF 5/Herio Green với 3.706 xe trong tháng 10, nâng doanh số lũy kế lên 34.126 chiếc.

Ở nhóm xe cỡ nhỏ, VF 2/Minio Green ghi nhận 3.405 xe bàn giao trong tháng. Trong khi đó, Limo Green đạt 2.957 xe, đưa tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 42.975 chiếc.

Các mẫu xe còn lại cũng ghi nhận doanh số đáng chú ý. VF 8 đạt 1.903 xe trong tháng 10. VF MPV 7 bàn giao 1.319 xe, nâng doanh số 10 tháng lên 13.297 chiếc. VF 7 đạt 929 xe trong tháng, lũy kế 9.841 chiếc.

Về chính sách bán hàng, VinFast hiện triển khai chương trình hỗ trợ từ 3-9% tùy dòng xe. Hãng cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029 và chương trình thu xe xăng đổi xe điện tại các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.

Về tình hình tài chính, quý 2/2026, VinFast đạt doanh thu 30.300 tỷ đồng, tăng 33% so với quý trước và cao hơn 85% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khoản lỗ ròng giảm xuống còn 1.400 tỷ đồng, trong khi quý 1/2026 doanh nghiệp lỗ 28.100 tỷ đồng và cùng kỳ năm ngoái lỗ 20.300 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của VinFast đạt 53.200 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lỗ ròng ghi nhận 29.500 tỷ đồng, giảm so với mức 38.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.