Bất động sản Gia Đức bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Theo đó, Bất động sản Gia Đức bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Về Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 17/2/2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở.

Trụ sở chính đặt tại Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - phân khu 3, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, TP.Đồng Nai.

Bất động sản Gia Đức cũng chính là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết 53,99% (tính đến ngày 30/9/2026).

Về tình hình tài chính, trong năm 2025, Bất động sản Gia Đức lãi sau thuế gần 140 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 3.617,1 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 3.740 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 3,7 tỷ đồng lên gần 143,6 tỷ đồng; lợi ích cổ đông không kiểm soát hơn 506 triệu đồng; trong khi đó phụ trội hợp nhất âm gần 267 tỷ đồng.

Tổng nợ phải giảm nhẹ xuống gần 7.520,9 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ gần 375,4 tỷ đồng lên hơn 1.749,6 tỷ đồng; nợ phải trả khác hơn 5.771,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã hết nợ trái phiếu.