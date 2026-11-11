Khởi tố Nguyễn Công Nhạ, SN 1996, nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh

Ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ - Ảnh: BCA

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, Nguyễn Công Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định trên 1,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an